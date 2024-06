El plan de Jordan Bardella en materia de seguridad e inmigración: expulsión de delincuentes extranjeros y suspensión de ayudas sociales a padres de reincidentes

Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, en París, Francia a 20 de junio de 2024. (REUTERS/Stephanie Lecoc)

La migración y el control de fronteras han sido los temas que han copado la campaña del partido ultraderechista Agrupación Nacional. Su candidato a primer ministro y favorito en las encuestas, Jordan Bardella, vincula estos aspectos con que Francia esté inmersa en “una situación económica, presupuestaria y financiera catastrófica” .

La narrativa que defiende Bardella es la de un niño de padres migrantes italianos que creció en un suburbio al norte de París, Saint-Denis, marcado por la pluralidad cultural. Precisamente allí el candidato asegura que desde su infancia ha vivido la delincuencia a las puertas de su casa.

Una de las peculiaridades de esta candidato respecto a los demás radica en su éxito en la red social TikTok, donde acumula más de un millón y medio de seguidores. La estrategia en la plataforma china para seducir al votante joven no es nueva, ya la utilizó en las europeas y, a pesar de que la izquierda le copie, parece no tener rival en este campo, donde la política no es el principal contenido de su perfil.

No obstante, esta red social es la favorita del candidato ultraderechista para lanzar sus alegatos xenófobos y desglosar algunas de sus principales medidas electorales en caso de llegar a hacerse con el control de la Asamblea Nacional.

Subsidios “solo para franceses” y suprimir la ley de suelo

Para Bardella migración y delincuencia van de la mano, especialmente si provienen de países con una renta reducida o si son de religión musulmana. “Miren lo que pasa en Hungría, donde Viktor Orban está luchando contra la inmigración. En Budapest, donde no hay inmigración, paseas por el centro y no hay actos de criminalidad”, llegó a afirmar en unas declaraciones recogidas por EFE.

No es casualidad que una de las primeras medidas que anunciase durante la primera semana de campaña sea la de presentar al Parlamento una ley “que tendrá como objetivo facilitar las expulsiones de delincuentes y criminales islamistas y extranjeros”, u otras medidas como retirar los subsidios a los familiares de menores delincuentes y expulsar de las viviendas sociales a las de los reincidentes. “Pondremos fin a la excusa de las minorías”, reivindicó en una publicación en TikTok.

Dentro del plan de RN está el llamado “proyecto de preferencia nacional”, que contempla que “solo los franceses” podrán optar a las ayudas sociales y al acceso a una vivienda pública.

Entre otras medidas También pretende revocar la ciudadanía francesa por la ley de suelo, con especial importancia en los territorios de ultramar de la isla de Mayotte, cercana a Madagascar. En Francia, la nacionalidad puede ser otorgada a toda persona nacida en el país al alcanzar su mayoría de edad civil o a partir de los 13 con previa solicitud, siempre y cuando haya residido al menos cinco años en territorio francés.

No obstante, esta ley ha sufrido modificaciones en la isla desde 2018, debido al creciente malestar por un aumento significativo de migrantes indocumentados. Ahora, al menos uno de los padres debe tener residencia legal en el momento del nacimiento para que el niño pueda adquirir la nacionalidad más adelante. A pesar del endurecimiento del procedimiento, Bardella quiere llegar más lejos hasta acabar con la supresión de la norma.

Según Bardella, el “sistema social es extremadamente atractivo para los inmigrantes ilegales”. Entre otras medidas, el programa de Agrupación Nacional plantea sustituir la ayuda médica estatal por “ayuda de emergencia”, pero sin “atención gratuita”.