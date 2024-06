Revilla opina que Feijóo podría volver a ganar unas elecciones, pero seguiría sin gobernar: “A España no le gustan los radicales”

Miguel Ángel Revilla en 'El Hormiguero' el 18 de junio de 2024 (ATRESMEDIA)

Este martes ha acudido a divertirse a El Hormiguero el expresidente de la Comunidad de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Bajo el título de la persona que más veces ha visitado el programa, en treinta ocasiones, ha mostrado una gran complicidad con Pablo Motos, quien ha querido conocer su opinión sobre diferentes aspectos de la actualidad, como la política en Cataluña, la investigación contra Begoña Sánchez y el futuro del la economía española.

Revilla ha comenzado su intervención criticando la situación económica que vive actualmente la juventud: “Hay una parte de la gente que está cabreada. Y esto que dice Pedro Sánchez: la economía va como un cohete. Sí, la economía va bien, pero, ¿y la distribución de la renta? Hay una desigualdad muy grande en España”.

Además, no ha tenido pelos en la lengua al criticar la falta de experiencia de los políticos en el Congreso de los Diputados, y los acusa de buscar su propio bien antes que el de los ciudadanos: “Yo he vivido una etapa de la política en la que los que estaban allí eran catedráticos. Ahora es curioso, con el efecto televisivo una persona puede convertirse en estrella política en tres años. Y hay mucha gente que no tiene currículum, que no tienen ni oficio ni beneficio. Yo preguntaría: ¿qué has hecho tú en la vida?”. Un aspecto, con el que Motos ha estado completamente de acuerdo: “No están en la política para arreglarnos la vida a nosotros, sino para ellos”.

El presentado ha querido saber si opina sobre la posibilidad de unas nuevas elecciones generales, a lo que el expresidente de Cantabria se ha mostrado bastante positivo. Pero en cuanto al ganador de estas lo ve bastante más difícil. “Ahora mismo ganaría el Partido Popular, pero podríamos estar en las mismas. El gran problema que tiene Feijóo es que a España no le gustan los radicales, a mi me da mucho miedo. Alvise dice verdaderas barbaridades. Hay cosas que hemos conseguido muy importantes, como la eutanasia o el divorcio”, ha explicado.

Para él, hay ciertos argumentos de partidos como Vox o Se acabó la Fiesta que provocan un gran rechazo en la sociedad, y la posibilidad de que el Partido Popular pacte con ellos hace que la gente vote a la izquierda. Revilla ha recordado una conversación que tuvo con uno de los empresarios agricultores en un reciente viaje a Murcia: “Allí había miles de inmigrantes detrás de los camiones de la huerta. Y hablando con los empresarios me dijeron: Si no tuviéramos esta gente, tendríamos que cerrar todo. Porque es un trabajo que nosotros ya no queremos. España sin emigrantes no sale adelante”.

Miguel ángel Revilla, durante el Comité Ejecutivo Regional del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), en la sede del PRC, a 1 de junio de 2023, en Santander, Cantabria (España). (Juanma Serrano - Europa Press)

El futuro de Cataluña

Para el invitado, la decisión de Pedro Sánchez en Cataluña no ha estado acertada, “ya que no puedes meter en el mismo chárter a un cristiano, musulmán, budista e islamista”. E indica que, en su opinión, volverán a ocurrir unas elecciones en el territorio. Y ha aprovechado la oportunidad para criticar a Puigdemont, a la vez que ha alabado a Junqueras: “El preso más ejemplar que ha pasado por esta cárcel es Junqueras, daba clase, iba a misa, etc. El otro que me parece un comerciante de la peor especie, se ha largado a Bruselas y ha vivido como Dios allí, en un palacete. Y este señor, que no ha podido acudir a las elecciones, no puede ni si quiera trabajar como catedrático, porque no le han quitado la inhabilitación en un cargo público. No entiendo como pueden preferir a un fugado, a un señor que hizo lo que quiso y ha pagado. Es respetable”.

Por último, se ha mostrado muy tajante con lo que piensa sobre la investigación a la mujer del presidente del Gobierno. Para él, la familia es sagrada y le apena que la política haya llegado a estos niveles: “Lo normal es que si hay una denuncia y cuatro o cinco datos se investigue. Pero a mi no me gusta que se haya entrado a ese nivel, si no hay pruebas suficientes. Entras en un terreno muy escabroso y peligroso. Hay que ser coherente en lo que se dice y lo que se hace”.