La hegemonía de Revilla en Cantabria llega a su fin tras la victoria del PP el 28-M

El presidente de Cantabria y candidato del PRC a la reelección, Miguel Ángel Revilla, realiza el seguimiento de la jornada electoral en la sede del PRC (Juanma Serrano / Europa Press)

El 28-M ha marcado el fin de una etapa en Cantabria. El presidente de la región y candidato a la reelección por el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Ángel Revilla, veía como ha medida que iba transcurriendo la noche electoral y avanzaba el porcentaje escrutado se alejaba más y más su objetivo de poder volver a repetir un pacto por el PSOE y mantenerse al frente de su comunidad. Ya antes de que se conociera el resultado final, el fundador de PRC lo sabía, sabía que esa noche no iba a haber fiesta en la sede de su formación.

Con la mitad del escrutinio, Miguel Ángel Revilla decidió hacer unas declaraciones, asegurando que estaba “absolutamente tranquilo y enterísimo” porque era consciente de la “marea imparable a favor del PP que se va a llevar por delante a la mayoría de presidentes autonómicos”. Entre ellos él mismo. Y eso fue lo que ocurrió, la candidata del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, consiguió recuperar la región al obtener 15 diputados de los 35 que se reparten en el Parlamento cántabro. Sin embargo, necesitará a Vox y sus 4 escaños si quiere gobernar.

Por su parte, PRC obtuvo 8 escaños, lo que supuso una gran pérdida de apoyo, ya que en los anteriores comicios (celebrados en 2019) consiguieron 15. Su principal socio, el PSOE tuvo más suerte pero no demasiada. Los socialistas consiguieron crecer en dos escaños hasta situarse en 8 frente a los 6 de 2019.

Estos resultados electorales han puesto fin a 8 años ininterrumpidos del mandato de Miguel Ángel Revilla y 16 en toda su historia. El político de Cantabria fundó en el año 1978 el Partido Regionalista Cántabro y con él comenzó su andanza política. En las legislaturas 1995-1999 y 1999-2003 fue vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria. Es decir, ocho años dentro del Gobierno de Cantabria, pero su verdadero ascenso en la política de esta región llegó con las elecciones autonómicas de 2003, cuando fue envestido por primera vez como presidente. Un cargo que consiguió revalidar en los comicios del año 2007.

En 2011 no tuvo tanta suerte y el PP consiguió arrebatarle el Ejecutivo regional. Aunque solo sería por una legislatura, ya que en 2015, Miguel Ángel Revilla gracias a un pacto con el PSOE, recuperó su cargo como presidente de Cantabria. Un puesto que revalidó en 2019 gracias al mismo acuerdo con los socialistas. Sin embargo, este 28-M no ha sido posible, algo que el político ha achacado a la pandemia, la guerra de Ucrania, los trenes “que no cabían por los túneles” o “el caso de corrupción de un funcionario” del servicio de carreteras de la Consejería de Obras Públicas, en el que no hubo “ninguna implicación de nadie” de su Gobierno.

Miguel Ángel Revilla durante un mitin central de campaña del partido (César Ortiz / Europa Press)

Además, tampoco cree que le haya ayudado compartir el Ejecutivo de Cantabria con el PSOE porque, a su juicio, los españoles “no han entendido” su pacto “antinatura” con Unidas Podemos en el Gobierno de España.

De cara al futuro

A pesar de haber cumplido los 80 años, Miguel Ángel Revilla no está dispuesto a abandonar la política, al menos de momento. En este sentido, ha confirmado su continuidad como diputado en el Parlamento regional con el objetivo de “dejar un partido sólido sin Miguel Ángel Revilla”, ha explicado. Además, el político aseguró que hablaría con los populares si le llaman, aunque cree PP y Vox pactarán para gobernar la comunidad autónoma porque “son lo mismo”. En este sentido, la candidata popular ha adelantado que pretende gobernar en solitario, aunque no descarta ninguna posibilidad porque, al no tener la mayoría absoluta, “el escenario está muy abierto”.

