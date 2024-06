El jaleado discurso de Alvise Pérez, dispuesto ahora a “reventar las urnas” en unas generales: “Más vale Pedro Sánchez que te escondas en un maletero”

Alvise Pérez, número 1 en la lista de Se Acabó la Fiesta, celebra los tres escaños logrados en las elecciones europeas.

El Parlamento Europeo, como el Senado, suele ser señalado de forma despectiva como un aparcamiento de políticos que sus partidos ya no sabían dónde meter. De una forma más positiva, es la puerta de entrada -favorecen el sistema y umbral- y trampolín de proyectos que con una comunicación óptima -un mensaje claro a un electorado concreto y por los canales adecuados- anticipan lo que en meses o años venideros llegará a ayuntamientos, cámaras autonómicas y a las Cortes. Ambas afirmaciones merecen varias puntualizaciones. En cualquier caso, y centrando el foco en la segunda, una de las noticias más relevantes de este domingo 9 de junio fueron los tres escaños logrados por Se Acabó la Fiesta, la plataforma del ultra Alvise Pérez.

Criado y engordado por Vox, tolerado por el PP y subrayado por Pedro Sánchez en la recta final de campaña de las europeas a fin de restar votos a los dos primeros, Pérez (Sevilla, 34 años) ha igualado a Sumar y superado a Podemos tocando las teclas adecuadas en las redes sociales una vez conoce bien su caladero. No ha escondido que buscaba la condición de eurodiputado para blindarse de los tribunales, a los que acude con gran asiduidad. Asegura que donará el sueldo íntegro entre sus devotos, voraces consumidores de fake news.

Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta, vota en Sevilla. (EFE/Raúl Caro)

En el historial del nuevo líder, ‘informar’ de que Manuela Carmena había recibido un respirador en casa en la peor sacudida del Covid-19 mientras morían miles en los hospitales a falta de uno -falso-, publicar una prueba PCR con resultado positivo de Salvador Illa para asegurar que había participado contagiado en un debate -falso- o difundir fotografías de la vida privada de José Luis Ábalos u Óscar Puente, en algunos casos incluso en el interior de sus domicilios. La clave es sembrar la duda en las élites a las que ha servido -UPyD, Ciudadanos, después Vox- hasta desembarazarse para señalarlas, sembrar la duda sobre políticos, instituciones o medios -“mercenarios” y “manipuladores”, dice- o acusar a los migrantes de delincuentes.

Quiénes son los otros dos diputados de Alvise

Y contar con gente dispuesta a comprar este discurso y estas formas: 800.763 personas, un 4,59% de los ciudadanos que votaron en las europeas. Ingresa en la Eurocámara con su dos y tres en la lista, desconocidos: Diego Solier Fernández y Nora Junco García. Siguieron y celebraron el escrutinio en la sala Cats de Madrid, donde Pérez tomó la palabra. “Un mensaje directo a los criminales, incluyendo a los narcos: no queremos más recursos para que la policía vaya detrás de vosotros. Queremos meteros en prisión igual que a Pedro Sánchez. ¡Pedro, calienta, que sales!”, exclamó, levantando una ovación de los congregados.

Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta, durante su discurso en la noche electoral. (EFE)

“Y más vale Pedro Sánchez -continuó- que te escondas en un maletero porque te vamos a meter en prisión. (...) Venimos a política no para hacernos millonarios. No estoy mirando en Idealista un pisito en Galapagar, no -en alusión a Pablo Iglesias e Irene Montero-. Donamos el 100% del sueldo público porque no somos malditos parásitos; tenemos trabajo, oficio y beneficio. (...) Aunque la mayoría de españoles nos estén conociendo hoy mismo, millones de ellos ya nos conocían en redes sociales porque hoy estamos recogiendo los frutos de cinco años de lucha exacerbada contra la corrupción de todos los partidos, la judicatura y los medios extorsivos de comunicación”.

El pronto eurodiputado promete “mano dura” y ambiciona “una megacárcel sin piscina ni gimnasios” y “una deportación masiva” de personas migrantes en nuestro país. Jaleado, se mostró convencido de que esto solo ha comenzado: “Cuando nos conozca esta gran nación vamos a reventar las urnas”.