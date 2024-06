Sumar se impone a Podemos por 240.000 votos, pero ambas izquierdas se quedan con un resultado decepcionante

La cabeza de lista de Sumar para las elecciones europeas, Estrella Galán (Rocío Ruz - Europa Press)

Sumar acaba imponiéndose a Podemos. La formación liderada por Yolanda Díaz, con Estrella Galán como candidata, ha conseguido un mayor número de escaños que la formación morada que llevaba como cabeza de lista a Irene Montero. En concreto, Sumar ha obtenido un total de tres escaños situándose así como la quinta formación en las elecciones europeas de este 9 de junio, mientras que Podemos se ha quedado en un sexto puesto con dos asientos. Sin embargo, se trata de unos resultados decepcionantes para ambas izquierdas.

Los resultados de la cita en las urnas han evidenciado la elección de los votantes de la izquierda: prefieren a Sumar antes que a Podemos. Eso sí por la mínima. Los ciudadanos han dejado claro, una vez más, que la formación que reina en la izquierda es Sumar, mientras que los morados han quedado reducidos a un segundo puesto en esta parte de la bancada. Sin embargo, la distancia entre ambas formaciones ha sido más reducida de la que a priori se esperaba. Las encuestas otorgaban una diferencia de entre 2 y 3 escaños, aunque finalmente ha sido tan solo de uno.

Con el 4,65% de los sufragios, Sumar (en coalición con los comunes, Compromís, IU y Más Madrid) ha superado a Podemos. Sin embargo, que el partido de Yolanda Díaz tan solo haya obtenido tres escaños, a pesar de ser su primera vez en Europa, no es un buen resultado. Y muchos menos lo es el de Podemos que ha obtenido uno menos, con el 3,2% de los votos; cuatro menos que hace cinco años. Las izquierdas españolas han perdido la batalla electoral tras registrar este 9 de junio un resultado electoral decepcionante.

Podemos y Sumar, Sumar y Podemos. Esa relación amor-odio, ese duelo por ganar el espacio a la izquierda del PSOE se ha concentrado en las elecciones europeas. Ambas formaciones llegaban a la cita en las urnas con intención de obtener más votos. Lo cierto es que la lectura sobre los resultados de estos dos partidos va más allá de los números. Para la formación de Ione Belarra, la cita en las urnas se sentía como una oportunidad, entre otras cosas, de volver a situar a la formación en el centro del voto de la izquierda.

Imágenes de los líderes del PP celebrando el recuento de las elecciones europeas de este domingo, escrutado ya el 99,59% de los votos, que mantiene en cabeza al PP con una ventaja de cuatro puntos gracias al respaldo del 34,18% y 22 escaños, frente al 30,19% y los 20 diputados del PSOE. (Fuente: PP)

Mientras que Sumar no ha sido capaz de cumplir su objetivo de conseguir cuatro eurodiputados y afrontaría la pérdida de representación en Europa de la formación Izquierda Unida. Unos resultados que se presentan como un mazazo para la vicepresidenta, que se ha volcado con la campaña electoral, pero que no ha conseguido los resultados electorales. Estos datos evidencian una formación debilitada, que no es capaz de rentabilizar su presencia en el Gobierno.

Irene Montero y Estrella Galán valoran sus resultados

La candidata de la formación morada ha sido la primera de los partidos de la izquierda en valorar los resultados obtenidos y ha considerado que el resultado de su partido en las elecciones europeas, en las que solo ha conseguido dos eurodiputados, es un “un paso necesario” con el que la formación, en cualquier caso, no se conforma. A lo que ha añadido: “Ahora asumimos la responsabilidad de hacer crecer la fuerza de la paz, del fin del genocidio en Palestina, del avance en derechos. Nuestro objetivo es cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, transformar Europa y España, con más fuerza aún de lo que lo hemos hecho en los últimos diez años”.

Por su parte, Estrella Galán, la candidata de Sumar, ha afirmado: “Debemos hacer una reflexión sobre nuestros resultados”. A lo que añadía. “No son los que nos hubieran gustado, pero que nadie dude que con esos votos vamos a trabajar por una Europa que va a llevar a cabo políticas de avances en los derechos”