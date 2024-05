Salman Rushdie presenta ‘Cuchillo’ en Madrid: “El fanatismo excluye al humor y el humor es una respuesta al fanatismo”

El escritor Salman Rushdie, que presenta en España su último libro, 'Cuchillo: meditaciones tras un intento de asesinato'. (EFE/ JJ Guillén)

El escritor Salman Rushdie publicó hace unas semanas Cuchillo (Random House), un libro en forma de memorias sobre el apuñalamiento del que fue víctima el 12 de agosto de 2022 en Chautauqua, en el estado de Nueva York, cuando iba a dar un discurso. Un hombre se abalanzó su él y le acuchilló hasta doce veces en distintas partes del cuerpo, en el cuello, en el estómago, en el pecho y en un ojo, que terminaría perdiendo.

El autor, que desde la publicación de Los versos satánicos en 1988 había tenido que vivir en la clandestinidad después de ser condenado a morir a través de una fetua -decisión judicial- por el ayatolá Jomeini, fue víctima del fanatismo religioso décadas después y, aunque salió con vida, decidió exorcizar los fantasmas de esa terrible experiencia traumática en Cuchillo (Meditaciones tras un intento de asesinato) para reflexionar sobre el odio y la barbarie.

Te puede interesar: El libro del crimen de los Galindos: “Toda la verdad” sobre el asesinato en el que se base la serie ‘El Marqués’

“La literatura no puede cambiar el mundo”

En una conversación junto al también escritor Javier Cercas y moderada por la periodista Montserrat Domínguez en el Ateneo de Madrid, Rushdie (Mumbai, 1947) ha afirmado que “la literatura no puede cambiar el mundo y que no se le puede dar un poder que no tiene”. “Cuando nos vemos ante el horror y la atrocidad, ¿cómo puede la literatura afrontarlo?”, ha dicho.

Salman Rushdie y su último libro 'Cuchillo' REUTERS/Kai Pfaffenbach

En ese sentido, se ha referido a los conflictos armados que dominan la actualidad, a la guerra de Ucrania y a la situación en Palestina y a la responsabilidad que existe a la hora de dar voz a las víctimas. Pero también reconoce que nos encontramos en un mundo de falsas narrativas que nos absorben a través de las ‘fake news’ y de los discursos de odio de gobernantes como Putin o Trump. “El fanatismo excluye al humor y el humor es una respuesta al fanatismo, porque es algo que no posee”, reflexiona.

Por eso, para él Cuchillo es un libro divertido, porque de esa manera se asegura de enfrentarse a esa lacra que nos condiciona. “Parte de un acto horrible, pero no quería ser didáctico, sino que fuera ligero, que estuviera lleno de humor”.

'Cuchillo' (Random House)

El escritor ha recordado el momento del ataque y los largos meses en los que estuvo hospitalizado al borde de la muerte en los que escuchó una voz que le animaba a vivir: “Creo que todos tenemos un instinto de supervivencia del que ni siquiera somos conscientes”.

Te puede interesar: El misterioso caso sin resolver de la muerte de un español que llega a HBO Max: se encontró ahogado en Suecia y le faltaba el corazón

Salman Rushdie también ha aprovechado estos días para visitar el Museo de El Prado y el Reina Sofía junto a su esposa Rachel Eliza Griffiths. Así, ha admirado las pinturas de Goya, de Velázquez y de El Bosco, para después seguir con el Guernica de Picasso. Todos ellos, artistas que plasmaron lo peor del ser humano, así como el sinsentido de la violencia.