En qué puesto podría haber quedado Países Bajos en Eurovisión 2024 si no hubiera sido descalificado

Joost Klein, candidato de Países Bajos en Eurovisión 2024 (EFE/EPA/Ida Marie Odgaard DENMARK OUT)

Tan solo horas antes de que se celebrase la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión este 2024, el certamen musical sacó a la luz la descalificación de uno de los países que competía para recibir el micrófono de cristal en los escenarios de Malmö Arena, en Suecia. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) tomó la decisión de expulsar a Países Bajos del concurso, después de que su representante, Joost Klein, haya sido denunciado por una mujer, miembro del equipo de producción, tras la actuación de la segunda semifinal que tuvo lugar el pasado jueves, 9 de mayo.

“Mientras el proceso legal sigue su curso, no sería procedente que Países Bajos continué en el concurso. Mantenemos una política de tolerancia cero hacia el comportamiento inapropiado en nuestro evento y estamos comprometidos a brindar un entorno de trabajo seguro para todo el personal del concurso”, aseguró la organización en un escrito emitido la mañana del sábado 11 de mayo, asegurando que el comportamiento del artista se considera “una violación de las reglas del concurso”.

La tensión generada en torno a la 68ª edición del certamen musical provocó que la televisión pública se pronunciase sobre la polémica descalificación de la candidatura del país neerlandés, que presentaba la canción Europapa. “Joost indicó en repetidas ocasiones que no quería ser filmado. Esto no fue respetado y provocó un movimiento amenazante por su parte hacia el cámara. A pesar de esto, el artista no tocó la cámara”, afirmó AVROTROS, la organización estatal de radio y televisión de los Países Bajos.

Joost Klein, en la segunda semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión (REUTERS/Leonhard Foeger)

Pese a este giro de última hora en los acontecimientos, la gran cita prosiguió su curso con las 25 canciones participantes. Si bien fue el representante de Suiza, Nemo, y su canción reivindicativa The Code, quien logró hacerse con la victoria, aún son muchos los que se preguntan en qué posición habría quedado la capital de Ámsterdam si hubiera participado en Eurovisión 2024, pues la candidatura de Países Bajos era una de las favoritas por los eurofans.

¿En qué puesto estaría Países Bajos?

Cada año, LOS40 acostumbra a llevar a cabo un ranking de las propuestas de Eurovisión en el que hacen una clasificación a partir de las visualizaciones que contabiliza el canal oficial del certamen en YouTube. Este año, la novedad ha sido que también han contado con el número de reproducciones que ha tenido cada candidatura en Spotify.

Tras conocer los datos, se ha realizado una simulación de la posible posición en la que podría haber quedado el país neerlandés en el listado de no haber sido expulsado. LOS40 asegura que la canción Europapa podría haber alcanzado el primer puesto, según las visualizaciones recogidas el sábado 11 de mayo a las 15:00 horas del canal de YouTube. Por su parte, las escuchas de Spotify, recogidas el mismo día y a la misma hora, dejan entrever que la candidatura de Países Bajos podría haber rozado el podio, quedando como segunda clasificada. De esta manera, la participación de Joost Klein hubiera dado un giro de 180 grados a los resultados de Eurovisión 2024.