Entre las 10 favoritas: España escala varios puestos en las apuestas tras la actuación de Nebulossa en la final de Eurovisión

Desde principios de febrero, sabíamos qué canción española sería la que, desde Malmö, llegaría casa de todos los eurofans del mundo. ZORRA, de Nebulossa, tardó muy poco en convencer al público del Benidorm Fest, y menos todavía al resto de los españoles. Del miso modo, pese a que en un principio las casas de apuestas no la situaron como una de las favoritas, en Spotify sí que aparecía entre las más escuchadas. El team ZORRA, poco a poco, se iba extendiendo, pero aún le faltaba un último golpe que dar sobre la mesa: su actuación en la final, que no solo ha encantado sino que además también ha provocado una notable escalada de Nebulossa hasta situarla entre las 10 favoritas, según las casas de apuestas.

Y es que, con una actuación previa en semifinales, el dúo alicantino ya había presumido de una gran mejora de la puesta de escena y, lo que es más importante, un gran entusiasmo por parte del público, que acompañó a Mery Bas en todo momento con los coros. Con una mezcla de todos rojos y dorados, la cantante española realizó una actuación sin errores, con muy buena vocalización y desparpajo. Así, la canción transmitió toda la energía que la acompaña, gracias también a la trabajada coreografía de César Louzán y Iosu Martínez.

Así reaccionaron las casas de apuestas

Fue tal el entusiasmo que Nebulossa provocó entre el público, que las predicciones experimentaron un cambio pocas veces visto sobre la bocina en la historia del certamen. Antes de salir sobre el escenario, ZORRA se había situado en el puesto 17. Pese a la buena promoción realizada y a las cifras de escuchas, la canción no terminaba de convencer y no gustaba tanto como otras apuestas, en un principio, más sólidas.

No obstante, cuando Bas y Dasousa se bajaban del escenario -fueron los octavos en salir-, la canción había escalado varios puestos hasta situarse entre las diez favoritas, concretamente en el puesto número 9, por delante de, por ejemplo, de Olly Alexander, el cantante de Reino Unido, que era uno de los grandes atractivos de la final -se trata del vocalista del conocido grupo Years & Years-. Con todo, apostar a que España gana el concurso se paga a más de 100 euros por euro apostado en casi todas las grandes.

Los otros favoritos

Por delante han quedado otros países como Grecia, Italia, Ucrania, Francia e Irlanda, aunque la probabilidad de ganar que les otorgan las casas de apuestas no pasan del 4%, así que en caso de que se hicieran con la victoria sería toda una sorpresa. Sí que tendrá muchas más opciones Nemo, el cantante de Suiza que con The Code se ha situado en el podio de las favoritas. Un 13% es el porcentaje que le dan como posible vencedora, bastante menos, eso sí, que la segunda mejor valorada: Hurricane, de la israelí Eden Golan. Los abucheos del público no parecen haber pasado factura a la cantante, ni tampoco a sus aspiraciones a llevarse el micrófono de cristal, como ya hiciera en 2018 Netta Barzilai.

Parece, sin embargo, que los apostadores tienen muy claro que quién ganará este año el concurso de música más famoso de Europa será Baby Lasagna. Su canción, Rim Tim Tagi Dim, se postuló como la gran favorita tras su actuación en la primera semifinal y disfruta ahora de casi un 50% de la confianza de los jugadores. De este modo, la victoria de Croacia no se paga en ningún caso a más de dos euros por euro apostado. Habrá que ver, en unas horas, si sus predicciones son acertadas.

