En qué orden y plataforma ver la saga de ‘El planeta de los simios’

En qué orden ver las películas de 'El planeta de los simios'

Simios, unidos, más fuertes. Y sus películas, en orden coherente, mucho mejores de ver. Desde que esta particular saga de ciencia ficción arrancase en 1968 de la mano de Franklin J. Schaffner y con Charlton Heston como protagonista. Aquella primera película se inspiraba directamente en la novela homónima del novelista francés Pierre Boulle, pero con el éxito del filme la saga continuaría alejándose poco a poco del material original.

Con el estreno de El reino del planeta de los simios, la nueva entrega en una saga que ya suma diez capítulos, es momento de repasar y ver el orden correcto, para no perderse. Además, todas las películas se encuentran disponibles en algún servicio de streaming, por lo que será más sencillo ponerse al día con el lanzamiento del nuevo filme, que como veremos transcurre cronológicamente en mitad de la saga. ¿Cómo es esto posible? Porque las primeras películas se centran en el distópico futuro gobernado por los simios, mientras que la última trilogía narra el origen del conflicto y el ascenso de los simios comandados por César, el primer primate evolucionado.

Esto significa que, como en el caso de otras sagas como Star Wars, hay varias maneras de visionar la saga, de una forma lineal al estreno de las películas o de una forma cronológica a la cadena de eventos. Esta última es posible aunque lo complica todo un poco, además de que supondría ignorar en gran medida el reboot llevado a cabo por Tim Burton en 2001, que no dejaba de ser una readaptación del clásico de 1968. Orden de estreno u orden cronológico, te explicamos en qué orden puedes ver la saga de El planeta de los simios y, sobre todo, dónde verlas. Porque la gran noticia es que todas las películas que se mencionan están disponibles en Disney+, a excepción evidentemente de la próxima entrega que estará disponible en cines desde este mismo viernes 10 de mayo.

Imagen de 'El planeta de los simios'

La saga clásica

Como ya hemos comentado, la franquicia arrancó en 1968 con el estreno de El planeta de las simios, en la que el Coronel George Taylor (Charlton Heston) viajaba en el tiempo de 1974 al año 3978, creyendo llegar a un nuevo planeta en el que era apresado por una tribu de simios evolucionados, es decir con unas capacidades intelectuales similares a las de los seres humanos. Tras granjearse la amistad de algunos de los simios, como Cornelius y Zira, y finalmente descubre que había viajado en el tiempo, pero no cambiado de planeta. La famosa escena frente a la Estatua de la Libertad a la orilla de una playa le hacía darse cuenta a Taylor que siempre había estado en la Tierra, solo que no era el planeta que creía conocer.

Tras el éxito de El planeta de los simios, dos años después llegaría su secuela inmediata, Regreso al planeta de los simios. De nuevo con Charlton Heston al frente del reparto y con otros personajes como el malvado Dr. Zaius, Cornelius o Zira, la película continuaría con la llegada de otro astronauta procedente de la época de la que también llegaba George Taylor, así como presentando una guerra abierta contra los mutantes, unos seres humanos deformados por la radiación y con poderes psíquicos. La película culminaría con el estallido de una bomba atómica por parte del propio Taylor -Heston pidió que esta fuese su última participación en la saga- que destruiría el planeta, pero que no impediría a la saga seguir con nuevas entregas.

Porque después vendrían hasta tres películas seguidas, estrenadas en 1971, 1972 y 1973. Huida del planeta de los simios contaría el regreso atrás en el tiempo de Cornelius y Zira para escapar del desastre nuclear. En la Tierra de 1970 vivirían en sus carnes lo que vivió George Taylor con ellos, siendo apresados por los humanos y después perseguidos al descubrir de dónde venía realmente. Zira se queda embarazada y aunque intentan escapar finalmente mueren, pero el pequeño recién nacido logra sobrevivir siendo ocultado en un circo. ¿Su nombre? César, personaje principal en las entregas inmediatas -La rebelión de los simios y La conquista del planeta de los simios- y quien conecta directamente con el reinicio de la saga que se estrenaría muchos años después, con Matt Reeves como principal responsable.

James Franco en 'El origen del planeta de los simios'

El reinicio de Matt Reeves

Viajamos en el tiempo a 2011, año en el que comienza el reinicio de la saga con El origen del planeta de los simios. Esta primera entrega, que no estaría dirigida por Matt Reeves sino por Rupert Wyatt, nos contaría un nuevo origen de César (Andy Serkis), un chimpancé con el que el científico Will Rodman (James Franco) empieza a experimentar para intentar curar el Alzheimer de su padre y con el que acaba trabando amistad y protegiendo, hasta que César agrede a un civil intentando defender al padre de Will y es encarcelado. Mientras tanto, Will sigue haciendo experimentos con otros primates que acaban derivando en un virus mortal para el ser humano como el ALZ-113, así como en Koba, quien se convertirá en principal antagonista de las siguientes entregas.

Porque en El amanecer del planeta de los simios y La guerra del planeta de los simios, se nos cuenta la lucha entre las colonias humanas que han sobrevivido al virus y el ejército simio liderado por César que poco a poco va ganando terreno a los humanos. Aunque César intentará llegar a un punto de acuerdo con los humanos supervivientes para vivir en armonía, una serie de circunstancias -provocadas en gran medida por Koba- desembocan en una guerra abierta contra los humanos y contra la facción más radical liderada por Koba. Finalmente los simios logran vencer y vuelven a huir en busca de un lugar en el que vivir de forma pacífica, aunque ya sin un líder tras la muerte de César.

¿Y la película de Tim Burton?

La nueva película de esta larga franquicia tiene lugar aproximadamente 300 años después de los eventos de La guerra del planeta de los simios -que se ambientaba en 2028- y bastante antes de los de la saga original, por lo que es un alto en el camino lleno de misterio e incógnitas. En esta nueva entrega conoceremos a Noa, un chimpancé que busca rastrear el origen de sus antepasados mientras que un nuevo simio llamado Proximus Cesar busca levantar un tiránico imperio pervirtiendo las enseñanzas de César. En su camino, Noa se encontrará con Mae (Freya Allan), una joven salvaje heredera de los supervivientes humanos y quien lo acompañará en su viaje.

Llegados a este punto solo cabe preguntarse, ¿dónde encaja la película de Tim Burton de 2001 en la franquicia? Pues bien, lo cierto es que en todas partes y en ninguna. Es decir, El planeta de los simios se trataba de un remake de la película original de 1968, con un aventurero espacial (Mark Wahlberg) llegando a un futuro desconocido para él y poblado de primates intelectualmente superiores, teniendo que iniciar una rebelión por su cuenta. Cronológicamente esta sería la entrega más lejana en el tiempo, ya que se ambienta en el año 5021, pero puede verse en el orden que se prefiera, ya sea tras ver la saga clásica y antes del reinicio de Matt Reeves o incluso después de esta última entrega que llega ahora a los cines.