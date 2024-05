La madre de Gabriel Cruz y el padre de Marta del Castillo discrepan sobre la realización de un documental sobre los casos de sus hijos

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz. (Youtube)

En los últimos meses, la producción de documentales y series sobre casos policiales que en su momento tuvieron en vilo a todo un país, cuyos ciudadanos siguieron minuciosamente los pasos que los agentes daban en su investigación, han copado la oferta de las principales plataformas audiovisuales. El último ha sido El caso Asunta, que ya se enmarca como la segunda serie más vista de Netflix. Sin embargo, no todos los familiares de las víctimas están de acuerdo con que se lleven a cabo este tipo de producciones. Este es el caso de Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, quien ha denunciado la realización de un audiovisual sobre el caso del pescaíto. Una cuestión que ha criticado el familiar de otra víctima, Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo.

A través de la red social X, antes conocida como Twitter, el perfil de la asociación de desaparecidos ha compartido el video de Patricia Ramírez en el que pide que no se lleve a cabo el documental sobre el caso de su hijo. En esta reproducción, Patricia revela que tras rechazar “todas las ofertas” para la elaboración de documentales o series sobre el asesinato, “en este momento están existiendo irregularidades y personas que se están intentando lucrar de su muerte, dañando no solo su memoria, sino obviando el dolor y saltándose las normas”. “Creo que estas circunstancias tenéis derecho a saberlas y a juzgarlas”, ha subrayado.

Una publicación que ha contestado Antonio del Castillo para dar su opinión sobre este tipo de reproducciones. “También estaba en contra de la prisión permanente revisable; que cada cual haga lo que quiera. Los documentales ponen de manifiesto los errores judiciales y policiales y mi hija no ha aparecido. Que me critiquen lo que quieran. Saludos”.

Ramírez, por su parte, responde: “Señor Antonio, siento profundamente el dolor que le puedan crear mis palabras. Le ruego, no las interprete contra usted, estoy hablando de mi hijo, GABRIEL y del derecho -después de ENCONTRARLE- a su memoria y olvido. Usted está haciendo lo indecible por encontrar a su hija. Jamás juzgaría a otra víctima que actúe conforme a su criterio y su derecho. Todo lo contrario, mis más sincero respeto y apoyo. No arremeta usted por defenderme y defenderle, yo hago lo mismo que usted, pero a mi manera”.

La conversación continúa, esta vez con Del Castillo, quien recuerda: “Usted tuvo la suerte que la Guardia civil hizo un gran trabajo, yo tuve la desgracia que la Policía Nacional, solo daba coces por donde fueron. Y sigo padeciendo de ello”. Por su parte, la madre de Gabriel Cruz explica: “Toda la razón, Antonio. Imagínese que usted está en mi situación y después de seis años no le dejan descansar y usted quisiera hacerlo. No la pague conmigo, Antonio, yo a usted le tengo admiración por su lucha, no quisiera imaginarlo, y el respeto total hacia su familia”. A lo que añade: “Creo que nadie debería criticarle hacer lo indecible durante tantísimos años, cargando su dolor a cuestas. Yo tengo derecho a pedir punto y a parte. Volver al silencio donde recuperarme”.

La conversación concluye con Antonio del Castillo pidiendo perdón a Ramírez: “Perdóneme si ha pensado eso. Yo lo tengo claro, lo que no quiero digo No. Alto y claro y no firmo nada y si se hace algo de mi hij@ lo denuncio en el juzgado”.

Patricia Ramírez ya denunció mala praxis periodística

Hace unos meses, Patricia Ramírez publicó otro comunicado en el que denunciaba las malas praxis periodísticas sobre el caso de su hijo: “Jamás pude imaginar el terrible dolor y deterioro que nos provocaría la mediatización del caso, el daño irreparable y el impacto que sigue teniendo -han pasado seis años- en nuestras vidas. Por ello hoy, en memoria de mi pequeño Gabriel, me siento a escribir estas líneas”.