Primer gesto político en Eurovisión 2024: Eric Saade luce un pañuelo en apoyo a Palestina en la apertura del certamen

Eurovisión 2024 ha vivido su primer gesto político sobre el escenario apenas unos minutos después de comenzar su primera semifinal. Eric Saade, segundo clasificado en 2011 representando a Suecia, era uno de los encargados de protagonizar el opening de la gala de este martes junto a Eleni Foureira (Chipre 2018) y Chanel Terrero (España 2022). Tal y como ya había anunciado, el joven no ha desaprovechado la oportunidad de mostrar su apoyo al pueblo de Palestina, país de origen de su familia paterna.

El artista ha interpretado Popular, el tema con el que representó a Suecia, sobre el escenario del Malmö Arena. Durante esta aparición, ha lucido en su mano izquierda un pañuelo palestino, gesto con el que muestra su apoyo a la nación en medio de la guerra que mantiene con Israel.

De esta manera, se confirma que el conflicto en Oriente Próximo marcará las galas de Eurovisión 2024 como ya lo ha hecho con toda la pretemporada del festival. De hecho, el propio Saade se ha mostrado muy crítico con la participación de Israel en el concurso, motivo por el cual tuvo que dar explicaciones después de que su nombre fuera anunciado entre los artistas invitados de la edición.

“La organización de Eurovisión por parte de la UER es vergonzosa. No permiten ningún símbolo palestino dentro del Arena, mientras que los símbolos que representan cualquier otra etnia son bienvenidos”, denunció en sus redes sociales el cantante. “Su eslogan ‘unidos por la música’ (si no eres de Palestina) ya es una broma. (...) Por lo tanto, es más crucial que nunca para mí estar presente en ese escenario”, agregó, explicando así el motivo por el que aceptó actuar.

Sin embargo, poco después el artista sueco publicaba un segundo mensaje en el que aclaraba la norma del festival sobre los símbolos: “Quiero aclarar que mi crítica no se trata de que el Festival de la Canción de Eurovisión no permita banderas distintas a las de los países participantes. Respeto esa regla y ha sido siempre así”, escribía para explicar la prohibición de llevar banderas palestinas o de cualquier otro país fuera del concurso. “Afortunadamente, he tenido conversaciones con individuos involucrados en Eurovisión que han confirmado que las informaciones de los medios sobre la prohibición de símbolos son inexactas. Eso es un alivio”, concluyó.

