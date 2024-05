David Corenswet se convierte en Superman: así luce el actor en la primera imagen oficial

Imagen de 'Superman: Legacy'

Como decían en una mítica sitcom, “la gente no quiere ver a Bruce Banner, quiere ver a Hulk”. Con Superman sucede lo mismo, a la gente no le interesa tanto Clark Kent como la persona en la que se convierte cuando se quita las gafas y el formal traje de periodista del Daily Planet para ponerse unas mallas azules y unas botas rojas. Desde hace unos meses se sabe que tendremos nueva película de Superman, e incluso sabíamos quién era el actor encargado de darle vida, pero no habíamos visto ninguna imagen del mismo caracterizado como el hijo de Krypton. Hasta ahora.

Porque DC acaba de lanzar el primer vistazo a David Corenswet como el icónico superhéroe, una imagen hasta ahora inédita y que ha servido como pistoletazo de salida a todo tipo de especulaciones en torno a la película. En la imagen se puede ver al actor estadounidense enfundado en el traje de Superman, pero hay varios detalles que no han pasado desapercibidos. El primero de ellos es que el actor no se ha puesto el traje, sino que se lo está poniendo. Es decir, que no da la sensación de que lo tenga por costumbre sino que es un último recurso al que no le ha quedado más remedio que acudir.

Te puede interesar: Quién es David Corenswet, el nuevo Superman: estas son sus películas y series hasta hoy

El fondo de la imagen también puede dar muchas pistas en torno a esto, pues se ve un gran rayo colisionado contra la ciudad de Metrópolis, la enorme urbe en la que reside Superman. El cuello en forma de collar o los icónicos calzoncillos rojos por fuera de las mallas son algunos de los otros elementos que han llamado la atención, aunque sin duda lo que sigue levantando mayor expectación será ver todo ello en acción, y si por ejemplo la capa llevará también una “S” por detrás, como se venía comentando desde que Gunn anunciase en primera instancia que estaba inspirado en la línea de Superman: Legacy.

Fotografía divulgada vía Instagram por el cineasta y codirector ejecutivo de DC Studios, James Gunn, en sus redes sociales donde se muestra la primera fotografía de David Corenswet caracterizado como Superman, para la cinta del superhéroe que tiene previsto su estreno el 11 de julio de 2025. EFE/James Gunn/Instagram

Un actor ante su primer gran reto

“Me identifico totalmente con Superman porque es todo lo que yo soy. Es alguien que es un forastero que se siente como un extraterrestre, pero también el infiltrado definitivo, porque es el maldito Superman. Y eso es más o menos lo que yo siento”, comentaba James Gunn con respecto al proyecto, al tiempo que anunciaba el cambio de título hacia Superman, coincidiendo así con la película original de 1978 con Christopher Reeves. Además, el director también ha confirmado la fecha de estreno del filme, que llegará a los cines en una fecha muy señalada para cualquier español: 11 de julio.

Habrá que esperar a 2025 para ver a Corenswet y el resto del reparto -Rachel Brosnahan como Lois Lane o Nicholas Hoult como Lex Luthor, entre otros- en acción, pero de momento el protagonista está calentando. Porque Corenswet no solo se ha estado preparando a conciencia para el papel con un duro entrenamiento físico, sino que también se ha dejado ver recientemente en otra película en la que ya podemos ver cómo es su química con otra actriz. Hablamos de The Greatest Hits, la nueva película de Disney+ la cual protagoniza Corenswet junto a Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), en la que dan vida a una pareja separada por un trauma que atormenta a la joven cada vez que escucha música.