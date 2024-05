Qué es el ‘Big Five’, el grupo al que pertenece España en Eurovisión

Una persona pasa junto a un cartel del Festival de Eurovisión en Malmö, Suecia. 1 de mayo de 2024. (REUTERS/Tom Little)

La cuenta atrás ya ha comenzado. El escenario, la luces y los focos ya están más que preparados para que nada falle en la primera semifinal de Eurovisión, una cita que tendrá lugar el próximo 7 de mayo.

El objetivo es hacerse con una plaza en la gran final de este certamen. Así, de los 37 países participantes, tan sólo cinco, seis si se tiene en cuenta al ganador de 2023, disponen de un puesto asegurado en la final de Eurovisión. Los privilegiados son Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido, que son los cinco integrantes del denominado Big Five. Es decir, del grupo de países que más aporta económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la asociación encargada de organizar el evento.

Te puede interesar: Todo sobre Nemo, el representante de Suiza en Eurovisión 2024 que reivindica su identidad no binaria mezclando lírico y rap

La historia del Big Five en Eurovisón

La idea de los cinco grandes en Eurovisión surgió en el año 1996, cuando Alemania, uno de los países que más aportaba al certamen, fue eliminado en las semifinales y se quedó sin la oportunidad de participar en la gran gala.

La ausencia de este país conllevó pérdidas económicas para la Unión Europea de Radiodifusión (UER). En consecuencia, y como solución a este problema, se decidió que todos los países que contribuyen significativamente en términos financieros a la UER llegaran directamente a la final.

Las ventajas del Big Five sobre el resto de participantes

Los miembros del Big Five cuentan con dos grandes ventajas sobre el resto de países participantes. En primer lugar, disponen de un pase directo a la final de Eurovisión todos los años. Un privilegio más que deseado, más aún si se tiene en cuenta que, según dictan las estadísticas, si estos cinco países no contaran con el privilegio del Big Five habrían perdido su sitio en la gran final en más de una ocasión.

Te puede interesar: Qué fue de Serafín Zubiri, el cantante que representó a España en Eurovisión dos veces: del certamen a rendir homenaje a Nino Bravo

Además, tanto España como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido tienen el privilegio de votar en las semifinales. Esta norma les permite seleccionar a sus rivales en la gran final.

Por último, hay que destacar que en la década del 2000 a 2010, Italia decidió no participar en este festival, por lo que el grupo de privilegiados pasó a llamarse Big Four.

Las calles de Malmo días antes de Eurovisión (REUTERS/Tom Little)

El Big Five’, un grupo polémico

Desde un primer momento, la creación del Big Five ha sido objeto de polémica. Algunos críticos argumentan que es injusto que estos cinco países obtengan un pase directo a la final sin tener que competir en las semifinales, simplemente por pertenecer al grupo.

Turquía se destacó entre las naciones que expresaron su desacuerdo con este sistema. De hecho, en 2013, la televisión pública turca anunció su decisión de retirarse del festival ese año, citando los cambios en el sistema de votación y la percepción del Big Five como un grupo “injusto y privilegiado”.