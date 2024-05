La sospecha sobrevuela Tailandia por el “trato de favor” a Daniel Sancho: cenas con su abogado y apoyo de la embajada

Montaje de Infobae.

“Anomalías”, “indicios”, o “cosas difíciles de explicar”. Así han definido en los últimos días representantes de la familia de Edwin Arrieta sus sospechas sobre un supuesto “trato de favor” de Tailandia hacia Daniel Sancho. No ponen en duda la actuación de la policía tailandesa en la investigación, tampoco la de la Corte de Koh Samui, tribunal que juzga al cocinero español por el crimen de Edwin Arrieta. Pero sí quieren asegurarse, dados los últimos acontecimientos, que el juicio queda visto para sentencia con plenas garantías.

El caso dio un giro cuando el miércoles de la pasada semana, apenas 24 horas antes de la fecha para la que estaba prevista la declaración del acusado, el fiscal Jeerawat Sawatdichai dijo en un off the record ante los periodistas españoles enviados a Tailandia que veía “difícil” probar la premeditación en el asesinato, condición necesaria para que Daniel Sancho sea condenado a pena de muerte. Cabe aclarar que el fiscal no se postuló en contra de la planificación del crimen, sino que quiso reconocer la complejidad de acreditarla en el juicio.

Juan Gonzalo Ospina, abogado y portavoz de la familia Arrieta, volaba en ese momento desde Tailandia hacia España tras haber declarado como testigo en la Corte de Koh Samui. A su llegada al aeropuerto de Barajas, en Madrid, admitió “cierta incertidumbre sobre algunas cuestiones que hemos estado observando, que son un tanto sospechosas”. Acto seguido, advirtió que iban a “investigar y denunciar cualquier anomalía” que sobrevolara el caso.

Desde entonces, distintas fuentes presentes en la isla de Koh Samui han relatado, también a este medio, una serie de situaciones que han llevado a la familia Arrieta a “sospechar” de un supuesto trato de favor a Daniel Sancho a pocos días de que se conozca la sentencia.

El abogado de la defensa de Daniel Sancho, Apirchat Srinual. (EFE/ Sitthipong Charoenjai)

Una de esas “anomalías” es que el abogado tailandés del acusado, Aprichart Srinual, quien sigue directrices del equipo jurídico español, haya sido visto cenando con el fiscal durante las fechas en las que se celebraba el juicio. Esta información, coincidiendo con la primera revelación del fiscal ante los medios, generó inquietud en el seno de la familia Arrieta.

Además, justo después de las palabras del representante del ministerio público, la declaración de Daniel Sancho, prevista para el pasado jueves, se aplazó a este martes por la avería del sistema de aire acondicionado de la Corte de Koh Samui, lo que elevaba las temperaturas en la sala de vistas. Varios testigos, entre ellos el portavoz de los Arrieta, comparecieron en esas circunstancias, pero el tribunal creyó que en ese escenario no se garantizaba el derecho de defensa del acusado.

El español Daniel Sancho se enfrenta al juicio en Tailandia por el supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta. El tribunal tiene que determinar si fue un crimen premeditado o un accidente.

El respaldo de la embajada española en Tailandia

La última de las polémicas fue denunciada públicamente por los abogados de la familia de la víctima. En una carta dirigida a la embajada española en Tailandia, alertaba de “influencias” del cuerpo diplomático español en favor de Sancho durante el procedimiento.

“Ante lo que debería ser un proceso normal, en el que en el ámbito de la soberanía tailandesa se juzga a un ciudadano español acusado de asesinar y descuartizar en Tailandia a un ciudadano colombiano, nos hemos encontrado con que el vicecónsul de su embajada, el Ilmo. Sr. Ignacio Vitórica Hamilton, acude a todas las sesiones de juicio oral junto con una intérprete, quien aparentemente también pertenece a la misión diplomática española en Tailandia”, decía la misiva.

El Ministerio de Exteriores español salió al paso y aseguró que la representación de la embajada española en el juicio forma parte de una “práctica habitual” al tratarse de un procedimiento en el que un compatriota puede recibir una condena máxima de pena de muerte.