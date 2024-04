Qué fue de Matthew Fox, el actor de ‘Perdidos’ que estuvo siete años sin actuar

Matthew Fox y Evangeline Lilly. (Touchstone/ABC)

Lo primero que se ve son unos ojos que se abren. Unos ojos que, desde el suelo, observan unos árboles desconocidos. Unos ojos que pertenecen a un hombre en traje, tumbado, herido, desorientado, en medio de la selva. Un hombre que se levanta y corre hacia la playa, donde arden los restos de un avión recién estrellado... Así empezaba Lost, o Perdidos, la serie de la cadena ABC que causó furor en todo el mundo con seis temporadas que se emitieron entre 2004 y 2010. Y ese hombre con el que arrancaba la historia era Jack, el verdadero protagonista de esta historia coral, interpretado por el actor Matthew Fox.

A medida que avanzaron los capítulos, los intérpretes de Perdidos se hicieron muy famosos, y comenzaron las especulaciones sobre su posible futuro como estrellas de Hollywood. No se cumplió en ningún caso -aunque Evangeline Lilly formaría parte de blockbusters como El Hobbit y Ant-Man-, pero tampoco se puede hablar de fracaso: la mayoría de ellos han seguido teniendo sólidas carreras en la televisión, con apariciones esporádicas en algunas películas. Sin embargo, el caso de Matthew Fox ha sido más extraño: después de protagonizar varios filmes al terminar la serie, desapareció por completo de las pantallas durante siete años. ¿Qué le sucedió?

Tras el final de Lost en 2010, Fox parecía bien encaminado: enlazó tres roles consecutivos en películas con perspectivas comerciales: el thriller de acción de 2012 Alex Cross; el drama bélico Emperador, junto a Tommy Lee Jones; y la historia de zombies Guerra Mundial Z, protagonizada por Brad Pitt. Pero las dos primeras no lograron los resultados esperados y, aunque la última sí fue un éxito, la estrella de Fox comenzó a apagarse. Luego vino el western Bone Tomahawk, que se estrenó en 2015, y después... nada.

“Pensé que estaba dejando la actuación para siempre”

“Tenía una lista en mi mente con las cosas que quería conseguir en esta negocio, y después de Bone Tomahawk , me di cuenta de que ya había completado la lista. Quería hacer un western, y aunque es un western muy extraño, sigue siendo una película del Oeste, y con eso ya me di por satisfecho”, ha explicado en una entrevista con Variety. “Además, en esa época, mis hijos ya tenían una edad en la que necesitaban que reconectara con ellos, después de mucho tiempo enfocado en mi trabajo. Sentí que era el momento de pasar más tiempo en casa y trabajar en otras cosas creativas que me interesan, como la música o la escritura. Pensé realmente que estaba dejando la actuación para siempre”.

Sin embargo, en 2022 regresó con la miniserie Last Light, que se lanzó en Amazon Prime Video, un thriller medioambiental en el que se le dio la oportunidad de desempeñar el papel de productor ejecutivo, algo que nunca había hecho antes y que consideró otro reto “para la lista”.

Después de ese show, Matthew Fox interpretó un papel en C*A*U*G*H*T, una comedia australiana de 2023 sobre cuatro soldados que son capturados por unos autodenominados “luchadores por la libertad” que producen un video de rehenes que se vuelve viral. De momento, sin embargo, estos últimos trabajos no parecen marcar un regreso recurrente a las pantallas, pues, según la plataforma IMDB, Fox no tiene ahora mismo ningún otro proyecto en desarrollo.