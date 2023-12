Los mejores capítulos de Navidad de ‘Cómo conocí a vuestra madre’

Imagen de 'Cómo conocí a vuestra madre'

Una Navidad no sería la misma sin una buena película o serie como acompañamiento. Son días de descanso, de estar en casa calentito y, en muchos casos, acompañado de familia o amigos. Cualquiera que se considere fan de Cómo conocí a vuestra madre dirá con confianza que Ted, Robin, Barney, Marshall y Lily bien podrían ser considerados como unos amigos más, pues es ver un capítulo de la serie y sentirse como si uno formara parte de ese grupo de amigos que se junta para tomar una cerveza en el MacLaren’s Pub. Y claro, nada mejor que reencontrarse con ellos que en estas fechas tan señaladas.

La sitcom estadounidense, que transcurrió entre 2005 y 2013, se encuentra actualmente en Disney+, donde se pueden disfrutar de las nueve temporadas de la serie. Igual que sucede en el caso de Friends, una sitcom tan longeva tenía que tener algún que otro capítulo ambientado en Navidad, y Cómo conocí a vuestra madre no iba a ser diferente en ese sentido. A lo largo de los 208 capítulos de la serie, Ted y los suyos tuvieron más de una aventura durante la época festiva. De hecho, algunos de los episodios más icónicos de la serie se desarrollan en Navidad, como el regreso de Lily (Alyson Hannigan) o la pedida de matrimonio de Barney (Neil Patrick Harris) a Robin (Cobie Smulders). Sin más dilación, aquí van todos los episodios navideños que no te puedes perder estas fiestas.

Cómo Lily robó la Navidad - Temporada 2 episodio 11

La primera temporada prescindía de capítulos navideños, pero en la segunda la cosa se puso seria. Tal y como recordarán muchos, el final de la primera temporada nos revelaba la huida de Lily para desarrollar su carrera como pintora en San Francisco, dejando a Marshall completamente desolado. En la segunda volvían a estar juntos, pero las heridas de esa ruptura seguían latentes. Una de ellas, en forma de mensaje telefónico -cuando la gente dejaba mensajes en el contestador, claro- por parte de Ted hacia Marshall poniendo a parir a Lily. El descubrimiento por parte de la joven profesora de escuela de este mensaje hace que le declare la guerra a Ted y se lleve todos los adornos de Navidad. Comenzará entonces una carrera a contrarreloj por parte de nuestro querido protagonista por convencer a su amiga de hacer las paces y poder celebrar la Navidad con todo el grupo.

Pequeña Minnesota - Temporada 4 episodio 11

Las navidades también es una época para volver al hogar, a ese pueblo de toda la vida o hacer una visita a esos familiares lejanos. Nadie quiere estar solo en fechas tan señaladas, ni siquiera Robin aunque a veces lo aparente. En la cuarta temporada a la canadiense le entraba una nostalgia tremenda por su hogar, la siempre recurrente Canadá de la que tanto se ríen sus amigos. En un intento por paliar su morriña, Marshall la introduce al Walleye Saloon, un local al que acude de vez en cuando para reconectar con sus raíces, en su caso las del estado de Minnesota. No obstante, Robin terminará integrándose tanto en el bar que despertará los celos de su amigo, mientras Ted intenta que la visita de su hermana pequeña a Nueva York no se convierta en la nueva cita navideña de Barney.

Falso positivo - Temporada 6 episodio 12

Una de las tramas más recurrentes a lo largo de las temporadas intermedias de la serie es la de Marshall y Lily intentando tener un hijo. Cada uno recurre a sus propios métodos -los limones de Lily o los cubitos de hielo de los Eriksen-, pero no consiguen fecundar de ninguna manera. Cuando creen que por fin lo han conseguido en este episodio, cada uno del resto de la pandilla comienza a replantearse su vida: Ted la amorosa, Robin la profesional y Barney... bueno, digamos que Barney solo reconsidera lo alucinante que es y si debe gastar su dinero en más trajes. Al final todo resulta en un falso positivo, pero como sucede en la película Qué bello es vivir -a la cual referencian en el propio episodio-, cada uno aprende su propia lección de vida.

Sinfonía de luces - Temporada 7 episodio 12

El siguiente capítulo navideño también está muy relacionado con la fertilidad, aunque en este caso no afecta a Lily y Marshall sino que involucra a Robin. Cuando la canadiense comprueba que no está embarazada, descubre también que nunca lo estará, pues es estéril. Un duro golpe que no esperaba porque, como ella misma explica en el episodio, no es lo mismo no querer algo que que te digan que no puedes tenerlo. También supone un gran varapalo para Ted, quien durante buena parte de la serie proyecta un futuro con ella y, por primera vez, se da cuenta de que no sería un futuro como había idealizado, pues si acaba con Robin tendría que renunciar a tener hijos biológicos. El final del episodio es uno de los más intensos y bonitos de toda la serie, con todo gesto romántico y desinteresado por parte de su protagonista que nos recuerda por qué estas fechas son tan importantes.

La corrección excesiva -Temporada 8 episodio 10

Una vez que Robin y Barney lo han dejado, este último parece empezar a salir con la compañera de trabajo de Robin a la que esta no soporta, Patrice. Patrice tiene además una peculiaridad, y es que es una apasionada de la Navidad, por lo que comienza a redecorar el lujoso piso de Barney con todo tipo de adornos navideños. Frustrada y celosa, Robin se cuela en el apartamento con la intención de encontrar el famoso Manual de Juego de Barney, y le pide ayuda a Ted. Tanto ellos como Lily, que no saben bien cómo ha llegado hasta ahí, se verán encerrados en el piso de su amigo sin poder salir para no ser descubiertos, generando una gran discusión cuando Ted se da cuenta de que muchos de los objetos que añoraba de su vida están escondidos ahí.

La página final, parte 1 y 2 - Temporada 8 episodios 11 y 12

Los dos últimos episodios navideños tienen lugar en la temporada 8, concretamente a mitad de esta. Tras el episodio de Patrice descubrimos que Barney en realidad no quería salir con ella, sino que formaba parte de un intrincado plan para pedirle matrimonio a Robin. El plan se acaba complicando cuando Ted revela el secreto y Marshall y Lily también son incapaces de comportarse, pero al final a Barney le acaba saliendo el mejor truco de todos los que tenía guardados, el Robin. La novena temporada, enteramente centrada en la boda de Barney y Robin, ya no tendría ningún episodio dedicado a la Navidad, pero esta fue una despedida por todo lo alto.