Ana Peleteiro denuncia en ‘El Hormiguero’ una tradición sexista en la selección española de atletismo: “Lo hemos peleado todas las chicas”

Ana Peleteiro en 'El Hormiguero' este lunes (fotograma/El Hormiguero)

Bajo la música de Dua Lipa y un escenario lleno de luces -y de aplausos- ha entrado Ana Peleteiro al plató de El Hormiguero. La medallista olímpica se ha presentado bailando, con una gran sonrisa y dispuesta, como se vería más tarde, a contestar a Pablo Motos todas sus preguntas. De hecho, ya desde el principio ha sido felicitada por el presentador por varios logros recientes: el nacimiento de su hija, su medalla de bronce en el Mundial y su victoria en el Campeonato de España de Triple Salto. “Orgullosa de estar en el mas alto nivel, totalmente orgullosa. Está feo decírnoslo pero tenemos que repetirlo, tenemos que estar orgullosos de todos nuestros méritos personales”, ha resuelto la invitada con tono firme y satisfecho.

Sin embargo, la entrevista pronto ha derivado a cuestiones más serias, sobre todo relacionadas con la vuelta de Peleteiro al más alto nivel del deporte. Es entonces cuando la entrevistada ha confesado lo difícil que resultó para ella volver a estar al 100%, además, en un tiempo récord, en lo que fue esencial la ayuda de su equipo y su familia.

Después, la deportista ha sorprendido al contar que también le resultó complicado verse de nuevo con la ropa de competición, más concretamente con el top y la braga que las mujeres que compiten en atletismo suelen llevar. “Yo tuve un día de llorar”, ha confesado la invitada. “Me quedaba la braga muy alta, el top muy alto...”, ha continuado, para luego explicar que pidió una talla L de top pero que no la había, así que tuvo que resignarse y centrarse en abordar sus propios complejos e inseguridades.

“No me gusta hablar de este tema”, ha continuado Peleteiro, “porque entiendo que habrá gente que diga ‘cómo te vas a quejar’. Yo compito en top y braga y considero que no me hace justicia como estoy. Ves un cuerpo que no es como están todas”, ha explicado. Con todo, la deportista ha precisado que prefiere “no darle importancia” a este asunto y que ha “hecho un examen de conciencia” para recalcar que “el complejo lo tengo yo y soy yo la que se lo tiene que sacar de la cabeza”. De este modo, ha destacado que frente a estas situaciones lo más importante fue la gestión de sus propias emociones.

El sexismo en la ropa de competición

En relación con este asunto, la medallista olímpica ha sido preguntada por el hecho de tener que vestir top y braga en las competiciones mientras los chicos pueden utilizar un body. “No es que no te dejen usarlo”, ha contestado ella, pero luego ha reconocido que “sí que es cierto que en mi club lo podemos usar pero luego en la selección los chicos tenían body y las chicas no”. Las declaraciones de la deportista han generado estupefacción tanto en el público como en el propio entrevistador, que ha preguntado los motivos de esta diferencia.

“Porque las chicas de toda la vida van con top y braga”, ha sido la única explicación que Peleteiro ha podido encontrar respecto a esta situación. Además, ha lamentado que esto se haya mantenido así durante tanto tiempo, ya que “la gravedad es una mierda y no estás a gusto”. Unido a ello, de nuevo ha comentado cómo incluso puede verse perjudicada a nivel deportivo, por el hecho de “estar pensando ‘ay es que se me ve esto o lo otro’”. Al fin y al cabo, ella es deportista pero también, tal y como ha explicado, tiene sus “defectos” y sus “complejos”.

Por fortuna, la entrevistada ha revelado que esta situación “la hemos peleado todas las chicas y toda la selección”, y la disputa ha dado sus frutos: a partir del próximo campeonato europeo, las deportistas podrán usar body. Al decirlo, el público ha comenzado a celebrarlo efusivamente, mientras la artista levantaba los brazos en señal de que otro triunfo había que sumarse a la lista.