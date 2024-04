El momento más tenso en ‘El Hormiguero’: el programa se paraliza por una persona del público

Pablo Motos, Lola Índigo, David Bisbal y Eva González en El Hormiguero el 8 de abril, 2024 (Antena 3)

El pasado lunes 8 de abril fueron a divertirse a El Hormiguero, Lola Índigo, Eva González y David Bisbal, quienes acudieron al programa como parte de la campaña promocional de la nueva temporada de La Voz Kids, prevista para estrenarse el próximo 13 de abril en Antena 3. La noche transcurrió con normalidad entre risas y anécdotas y culminó la entrevista con un concurso musical al que debían enfrentarse los invitados.

El objetivo del juego era poner a prueba los conocimientos de los invitados sobre diferentes géneros musicales, los cantantes y canciones más características. El concurso, que despertó la competitividad y el entusiasmo de los participantes, terminó con la victoria del equipo femenino, y la celebración de Lola Índigo y Eva González no pasó desapercibida, irradiando alegría y complicidad entre ellas.

Sin embargo, un momento inesperado captó la atención de todos. Mientras la cámara hacía panorámicas del público, que aplaudía y se divertía con el desarrollo del programa, se captó la reacción descontenta de una señora, quien con un gesto de disconformidad se destacó entre la audiencia: una peineta. Lola Índigo, quien se dio cuenta desde el primer momento e interrumpió la celebración para enfocarse en la señora, generando un momento de confusión al principio: “Pero señor, ¿por qué ha hecho así usted? ¿Qué problema tiene?”.

Te puede interesar: Pablo Motos confiesa la importante lección que aprendió del rapero Duki en ‘El Hormiguero’ y que le hizo cambiar su visión de los jóvenes

❗ Momento de tensión en #ElHormiguero



Una señora del público hace una peineta que la capta la cámara tras ganar el equipo de las chicas un concurso musical, Lola Índigo se da cuenta y se lia#LaVozEH pic.twitter.com/Rq6mHRzzdT — televisivok 𝕏 (@televisivok) April 8, 2024

La señora había lanzado una peineta a la cámara haciendo ver que estaba en total desacuerdo con las claras vencedoras del juego y esto indignó aún más a la cantante. Quien se volvió hacia los tertulianos que allí se encontraban, El Monaguillo y Jorge Salvador y Marron, para obtener una mirada cómplice, a la que ellos confirmaron que habían visto lo sucedido. David Bisbal parecía no haberse percatado de lo ocurrido y al paralizar el programa preguntó qué había ocurrido. “Hay un señor en el público que me ha hecho así”, respondió la cantante haciéndole el gesto.

Ante la insistencia de Lola índigo por conocer la razón que llevó a la señora a hacer ese gesto, Motos detuvo el programa y Eva González se dirigió a la grada para localizar a la persona: “Señora, tranquilícese. ¿No le ha gustado que ganemos nosotras? ¿Le ha pagado Pablo para que se meta con nosotras?”.

La mujer no supo bien cómo responder y afirmó que la habían obligado. Al explicarle la presentadora de La Voz Kids a Motos lo ocurrido él respondió: “Generalmente, suelo tener la culpa de todo...”, cerrando así el incidente y dando paso a la siguiente sección de ciencia de la mano de Marron. Todavía no se conoce exactamente si se trata de una actriz colocada por el programa para crear el momento o surgió de un arrebato repentino que no pudo controlar la señora del público, pero en redes no tardaron en hacerse eco del momento.

Te puede interesar: Arguiñano desvela en ‘El Hormiguero’ el desayuno que toma todos los días: “A mí lo del cafecito me parece de estudiante”

Muchos espectadores del programa no dejaron pasar la ocasión y compartieron en redes sociales cientos de memes sobre lo ocurrido:

#LaVozEH Las camareras del bufé de los hoteles ahora mismo. pic.twitter.com/OsFvwBm4Zz — Abyecto (@abyecto_) April 8, 2024