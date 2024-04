Una extrabajadora de recursos humanos de Amazon explica los tres motivos por los que no se suele contratar a los candidatos

Estos son tres errores frecuentes en la búsqueda de empleo.

Actualmente, buscar trabajo se ha convertido en un auténtico desafío para la población general. Dada la situación económica actual, la mayoría de trabajadores están atentos por si surge cualquier oportunidad laboral que les pueda ayudar a mejorar sus condiciones de vida. Un estudio del portal de empleo web estadounidense ‘Monster’ indicó que un 95% de los trabajadores pretenden mirar nuevos empleos este año, y que más del 68% consideran que será complicado encontrar uno.

A la hora de buscar empleo en este tipo de portales, existen diferentes estrategias para enfocar tu perfil y tu actitud ante las empresas. Lindsay Mustain, extrabajadora del departamento de recursos humanos de Amazon, asegura que “existe un fenómeno llamado la ‘búsqueda de validación’, también conocida como desesperación”. Añade que “esa proyección, esa energía de ‘cógeme a mí’, es lo que finalmente repele la oportunidad”.

Mustain ofrece tres claves a la hora de buscar empleo. En primer lugar, recomienda no presentarse a puestos de trabajo de una empresa una y otra vez, especialmente si no dejas pasar un período de tiempo entre entrevistas. Avisa de que si “has solicitado 20 veces el empleo en dos años y no te han cogido”, se trata de una señal. Cree que, independientemente de tus aptitudes, es probable que un trabajador de recursos humanos no se lea en profundidad tu currículum, y repetir candidatura varias veces podría llevarte a su “lista negra”.

“No necesitas cualquier trabajo...”

A continuación, la extrabajadora del gigante electrónico Amazon recomienda no poner en tu foto de perfil de LinkedIn el detalle que indica “Open to Work”. Solo con esa señal, “ya sabemos que necesitas algo”, indica Mustain. Supone que no eres alguien dispuesto a elegir la mejor opción y que buscas cualquier empleo, sin discernir entre las mejores oportunidades posibles que puedan contribuir a tu carrera profesional. “Reduce tus oportunidades de ser un candidato más valorado. Además, cambia la dinámica de una entrevista laboral: ya no es la empresa quien ofrece un puesto de empleo, sino que eres tú quien ofrece a la empresa un trabajador”.

Finalmente, como último consejo, recomienda no publicar tu estado laboral y tu opinión al respecto en tus redes sociales. Pone el ejemplo de gente recién despedida, que publica en sus plataformas que se encuentra sin empleo y que agradecería cualquier ayuda o recomendación de empleo. Considera que pese a que sea triste, mostrarse tan vulnerable y herido en redes sociales es contraproducente y puede rechazar a las empresas, al publicar las necesidades laborales que tienen. Propone un enfoque inverso y recomienda tratar la situación como una “oportunidad de crecimiento”.

En este tipo de situaciones de desempleo activo, Mustain aboga por mostrar tus trabajos pasados, compartiendo tus experiencias y cualidades mostrándote siempre con confianza y con seguridad. Demostrar adaptabilidad y una mirada positiva hacia el futuro está muy bien valorado por los contratadores, que buscan gente dispuesta a aceptar su oferta por sus condiciones y no por la necesidad de los trabajadores. Mustain avisa, a modo de cierre: “Recuerda, no necesitas cualquier trabajo, sino que quieres un buen trabajo”.

