Pablo Motos confiesa la importante lección que aprendió del rapero Duki en ‘El Hormiguero’ y que le hizo cambiar su visión de los jóvenes

Pablo Motos y Duki, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Hace justo un año, el 23 de febrero de 2023, el rapero Duki visitaba por primera vez el programa El Hormiguero. El artista, uno de los músicos argentinos más escuchados del mundo, sorprendía a Pablo Motos con sus confesiones y hasta se atrevió a improvisar un tema en directo, pero ahora el presentador de Antena 3 ha desvelado lo que más le impactó de aquella entrevista que cambió su concepto de los jóvenes.

El valenciano ha formado parte de un ciclo de conferencias este viernes en Madrid. Durante su intervención, ha rememorado lo que vivió desde que anunció que el joven argentino, conocido también como ‘Duko’, visitaría el espacio: “Dices en el programa ‘va a venir Duko’. Se monta una... La gente en la calle esperando, las redes sociales locas, 30.000 peticiones para ir de público...”, comenta.

Te puede interesar: El consejo del mayor creador de contenido de España a los jóvenes que quieren dedicarse a las redes sociales

Cuando llegó el día de entrevistarle, Motos confiesa que no pudo escapar de los prejuicios al encontrarse con él: “Es un tío que lleva la cara tatuada, que dices ‘este tío me va a matar’. Se enciende un canuto, empieza a oler a marihuana todo el pasillo, empieza a bajar al público...”, relata en el evento.

vean el vídeo, es impresionante lo que genera Duko en todos lados. pic.twitter.com/rGTcmUFJgP — enano bostero 𓆩𓆪 (@SRfranketooo) March 1, 2024

Sin embargo, ya en plató se encontró con una imagen totalmente contraria a la que Duki proyectaba para él. “Aparece un tipazo, un chaval de 20 años que te deja con la boca abierta, que dice unas cosas de un nivelazo que te mueres, que confía en sí mismo, que ha vivido con las redes sociales y ya no le afectan...”, apunta el comunicador, que reconoce que en ese momento se dio cuenta de que el rapero estaba “en otra onda, a mil kilómetros” de él.

En aquel episodio, Motos no solo desechó sus propios prejuicios sobre el cantante, sino que además aprendió una valiosa lección que le hizo cambiar su forma de ver a los jóvenes y querer contar con un nuevo perfil de invitados en el exitoso formato producido por 7 y Acción. “Si no hubiese arriesgado a traer a Duko, no sabría que hay un montón de gente joven de p*** madre que tengo que traer. Hay en este momento un montón de gente joven de la que no tengo ni idea y de la que tengo que aprender”, concluye el presentador, provocando un aplauso entre el público asistente.

“Tiene un corazón enorme”

Meses después de la visita de Duki a El Hormiguero, su pareja sentimental, la cantante Emilia, acudió al programa y le confesó a Motos lo que más le gustaba de su chico: “Su sensibilidad es una de las cosas que más me gustan de él. (...) Es un osito. Él me está odiando en este momento, hace música trap y se muestra más rudo, pero es muy sensible y tiene un corazón enorme”, afirmó.

Sobre el hecho de compartir sus vidas siendo dos estrellas internacionales, la arista aseguró que lo compaginaban “superbién”: “Hemos sabido entender nuestras carreras y nos acompañamos en la distancia”, dijo la argentina, bromeando con la importancia de las videollamadas en una relación a distancia.