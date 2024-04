‘Winnie The Pooh’, ‘Bambi’ o ‘Peter Pan’: ¿por qué se están haciendo películas de terror de clásicos Disney?

Xana (Roxanne McKee) y su hijo Benji (Tom Mulheron) son pasajeros en un auto volcado. Pronto serán perseguidos por la despiadada máquina de matar, Bambi.

En los últimos años hemos visto nacer algunos universos cinematográficos de lo más interesantes, desde los más conocidos como el de Marvel o DC a el Monsterverse de la reciente Godzilla vs King Kong. También ha habido otros directamente fallidos, como el Dark Universe, que se las prometía felices con La momia y terminó cancelando proyectos como El Hombre Invisible, el monstruo de Frankenstein o Drácula, y que iba a contar con actores de la talla de Javier Bardem o Johnny Depp. Sin embargo, dicen que cuando se cierra una puerta se abre una ventana, y en cuanto a monstruos se refiere al cine aun le falta mucho por ver.

Porque aunque no se vuelva a saber nunca nada del Dark Universe, ahora el que colea más fuerte es el Poonihverse, como se ha bautizado al universo a partir de la película Winnie The Pooh: Sangre y miel. Esta película, que sigue a dos psicópatas que poco tienen que ver con el Winnie The Pooh y el Piglet original de las películas Disney, ha servido para poner en marcha un terrorífico universo. Una nueva saga cinematográfica que en realidad lleva el nombre de The Twisted Childhood Universe, ya que se dedica a coger personajes clásicos de la factoría Disney y darles una espeluznante vuelta, como si estuvieran en una pesadilla. Pero la pregunta es, ¿de dónde nace este universo tan bizarro?

Pues bien, la respuesta se encuentra en la mente del director Rhys Frake-Waterfield, quien junto a la productora Jagged Edge Productions tuvo la idea de montar este particular universo. Todo surgió en 2022, cuando Winnie The Pooh pasó a ser de dominio público y por tanto susceptible de ser utilizado y manipulado en cualquier obra de ficción, sin tener que estar esta necesariamente sujeta a Disney. Frake-Waterfield se puso manos a la obra con un modesto presupuesto de 100 mil dólares, pero en cuanto salieron las primeras imágenes la gente se volvió loca solo con la idea, convirtiéndose en un fenómeno viral antes incluso de su estreno.

Las próximas películas del Poonihverse

Tras el estreno el interés no disminuyó, sino que dio la razón a su director y productora de que habían encontraro un producto popular. La película recaudó más de 5 millones, recuperando de sobra su presupuesto inicial y ofreciéndole a Jagged Edge Productions el argumento definitivo para comenzar su propia saga. Y así ha nacido The Twisted Childhood Universe, a la que se acaba de añadir Bambi: la venganza y parece que en el futuro varias más, conforme las licencias de todos esos personajes clásicos han pasado al dominio público.

Porque la productora tiene planes a largo plazo para abastecer a este nuevo público que ha encontrado con Winnie The Pooh y que espera consolidar con Bambi. Pero primero tendrá que llegar el próximo mes de agosto la secuela de Winnie The Pooh: Sangre y miel, en la que quizá podríamos ver ya algún que otro guiño a este crossover que se prepara. Tras la secuela, la película sobre el cervatillo llegaría a finales de 2024, el 5 de diciembre. Pero el próximo plato fuerte que preparan desde Jagged Edge Productions no es otro animal, sino un personaje carne y hueso como Peter Pan.

“Ese mundo tiene muchos elementos interesantes con los que podemos divertirnos. Todos los personajes son muy inocentes, y cuando piensas en Campanilla, te das cuenta de que es un hada dulce y mona. Pero vamos a hacer que sea muy obesa y se esté recuperando de las drogas”, explicaba Frake-Waterfield, quien volvería a escribir y dirigir este nueve proyecto. Tras formar una trilogía de Winnie The Pooh como hiciera Marvel con Iron-Man y añadir nuevos personajes como Bambi, Peter Pan o Pinocho, la idea es que todos juntos se unan en un crossover del estilo Vengadores: Infinity War, que llevaría el título de Poohniverse: Monsters Assemble.