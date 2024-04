‘Bambi: la venganza’, la película de terror que emula a la de Disney y que sigue los pasos de Winnie the Pooh

Cartel de Bambi: La Venganza (Jagged Edge Productions)

Winnie-The-Pooh: Blood and Honey, estrenada en 2022, ha quedado grabada en la memoria de muchos espectadores después de convertir al ídolo de la infancia de muchas personas en un asesino en serie sanguinario. De hecho, fue tal su repercusión que, pese a haber sido una cinta de serie B con solo un 3% de valoración en la web especializada Rotten Tomatoes y haber realizada solo con 50.000 dólares de presupuesto, logró recaudar más de cinco millones en todo el mundo. Los productores, por cierto, ya han anunciado no solo la llegada de más de una secuela, sino la creación de un universo cinematográfico de historias de terror utilizando a todos esos personajes míticos de nuestra niñez.

De este modo, parece que el Poohverso ya es una realidad y que, sin duda, uno de los próximos estrenos que podrán disfrutar los fans de la saga será Bambi: La venganza, un largometraje en el que el famoso ciervo será “una máquina de matar mutante y despiadada”, según han contado desde el equipo de Rhys Frake-Waterfield, los responsables del proyecto. Esta semana se ha publicado el primer tráiler.

Todo lo que se sabe sobre ‘Bambi: La venganza’

En el video, puede verse a dos cazadores en un bosque muy oscuro manteniendo una conversación: “¿Alguna vez has disparado a un ciervo?”, le pregunta uno al otro. Este último responde negativamente, y le pregunta al primero si, en su caso, sí lo ha hecho. “Sí, una vez”, contesta el otro, dando a entender al espectador que, muy probablemente, se trate del asesino de la madre de Bambi. Acto seguido, se puede ver a un gran ciervo enloquecido volcando una camioneta con los cuernos.

Algunos detalles del filme ya se conocen, como que será dirigido por Dan Allen (Unhinged) y que contará con Roxanne McKee (Hércules. El origen de la leyenda), Nicola Wright (The Jack in the Box: El despertar), Samira Mighty y Tom Mulheron (Black Mirror). La trama girará en tono a una mujer y su hijo, quienes sufren un accidente de coche y son perseguidos por el sádico animal. Además, también se conoce su fecha de estreno, que se dará el 5 de diciembre de 2024.

Imágenes del tráiler de Bambi: La venganza (Jagged Edge Productions)

Otros proyectos similares

De forma paralela, se sabe que la productora Jagged Edge Productions ya han iniciado algunos proyectos como La pesadilla de Peter Pan en Nunca Jamás, basada en la conocida novela de J. M. Barries, y ‘Winnie-The-Pooh Blood and Honey’ 2 y 3. La segunda parte de la saga del adorable oso ya se ha estrenado en el continente norteamericano y, sorpresivamente, ha recibido críticas notablemente mejores que las que en su momento cosechó su predecesora.

Asimismo, nada más empezar 2024 tuvimos la noticia de que los derechos de imagen del primer Mickey Mouse, el de la animación original The House of Mouse, pasaban a ser dominio público y, por lo tanto, ya estaban disponibles para el público en general. Esto abría la puerta a que otros creadores y caricaturistas pudieran utilizar al famoso personaje para hacer nuevas versiones, por lo que el mismo 2 de enero de 2024 salió también el tráiler de ‘Mickey’s Mouse Trap’, una nueva adaptación de terror.

