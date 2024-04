Sergio Peris-Mencheta cuenta cómo va el tratamiento de su cáncer: “Empiezo el tercer ciclo”

Sergio Peris-Mencheta (Europa Press)

El actor Sergio Peris-Mencheta se encuentra atravesando uno de los momentos más duros de su vida. El pasado mes de enero, el también director desveló a través de sus redes sociales que diagnosticaron un cáncer por el que actualmente sigue recibiendo tratamiento en el hospital City of Hope, en Los Ángeles (Estados Unidos). Desde allí, ha ido detallando a sus seguidores el proceso al que hace frente.

La noche de este lunes 1 de abril, el guionista ha publicado una fotografía junto a un emotivo texto en su cuenta de Instagram, palabras en la que señaló la nueva fase en la que se encuentra en su lucha contra el cáncer.

“Dicen que no hay dos sin tres. Hoy empiezo el tercer ciclo”, ha desvelado el intérprete de Megalodón 2: La Fosa, dando a entender que iniciaría su tercer ciclo de quimioterapia. “Con más ánimo del que podía imaginar a estas alturas”, ha confesado, haciendo referencia al optimismo e ilusión con la que afronta esta nueva etapa.

Sergio Peris-Mencheta se encuentra recibiendo tratamiento médico en City of Hope, un centro pionero en el trasplante de médula ósea y células madre. Además, el hospital privado cuenta con uno de los programas más grandes y exitosos del país.

“Vislumbrando asomar en el horizonte el último repecho que es el trasplante”, ha proseguido el director, quien no pierde las esperanzas de que pronto pueda superar este bache tras someterse a una operación quirúrgica por su implante.

El actor aprovechó la ocasión para agradecer al personal sanitario que ha estado al pendiente de su estado de salud en los últimos meses, pero también a quienes han estado a su lado en estos duros y complicados momentos. “Agradecido al equipo médico que me cuenta en City of Hope, a mi familia y amigos por sostenerme”, ha continuado.

Sergio Peris-Mencheta también ha dedicado unas palabras a todos aquellos seguidores que le han enviado su apoyo y cariño, asegurando que “todos vuestros mensajes son pura energía”. “Vamos paso a paso”, ha zanjado.

Críticas a su tratamiento en Estados Unidos

Hace unas semanas, el guionista se situó en el centro de la polémica tras ser duramente reprochado por estarse tratando en un centro estadounidense privado y no en la sanidad pública española. Y es que, al parecer, el hecho de que se encuentre en City of Hope no es una decisión suya, sino una casualidad.

“En el momento en el que se desencadena el proceso que estoy viviendo saco los billetes para España, y esa misma noche he de ingresar de urgencia en un hospital cercano debido a un cólico nefrítico, cuyo desenlace aún no ha tenido lugar (sí... ¡además!)”, explicó a través de sus redes sociales, asegurando que él es un “firme defensor de la Sanidad Pública española.

“Ahí se inicia un procedimiento que da con mis huesos en City of Hope y, entre otras cosas, me imposibilita viajar en el corto-medio plazo a ningún sitio, ni dentro ni fuera de Estados Unidos. Al ser miembro del sindicato de actores americano (SAG) tengo derecho a un seguro médico que me cubre la mayor parte de los gastos de hospitalización, medicamentos y demás”, prosiguió.

Y es que, desde hace ocho años, su faceta laboral lo mantiene “viviendo a caballo entre Madrid y Los Ángeles”. “En caso de haberme encontrado en España, sin duda me habría puesto en manos de la Sanidad Pública española. Y con esto doy por finalizadas las explicaciones, y me centro en lo realmente importante. Gracias por todo el apoyo”.