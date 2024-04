Idoia, hermana de Amaia Montero, se queda a un paso de ‘MasterChef 12′: “Se nota que es un plato que has hecho muchas veces”

Idoia, hermana de Amaia Montero, en 'MasterChef 12' (RTVE)

RTVE ha dado el pistoletazo de salida a la duodécima edición de MasterChef, el espacio gastronómico más famoso de su parrilla televisiva. Como de costumbre, Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz son los jueces que dan el visto bueno a los aspirantes, quienes demostrarán lo mejor de sí mismos en los fogones.

El formato dio inicio con los 50 candidatos que se enfrentaron a la última prueba de selección para formar parte de la nueva edición del programa. Entre ellos, había perfiles muy dispares, desde el guitarrista de Mónica Naranjo a la directora de una empresa de cocina dietética que trabajó para Elsa Pataky y Chris Hemsworth, pasando por Idoia, la hermana de Amaia Montero.

La hermana de la intérprete de Jueves explicó que buscaba una nueva faceta en su vida después de haber hecho algún que otro pinito como estilista. Fue entonces cuando Samantha Vallejo-Nágera quiso indagar un poco más en el asunto y le preguntó a qué figuras había vestido. “Solo a mi hermana. Soy hermana de Amaia Montero”, respondió la aspirante.

Fue entonces cuando el jurado cayó en cuenta del parecido de Idoia con la exvocalista de La Oreja de Van Gogh. “Es una grande”, expresó Pepe Rodríguez, desvelando que ha escuchado las canciones de la artista. Sin embargo, la situación tomó otro tono cuando valoraron el plato que había preparado.

“Sé que tienes mano y que disfrutas. Te voy a dar un ‘sí'”, dijo Samantha. El cocinero invitado, Marcos Morán, también valoró a Idoia, haciendo un importante apunte. “Te doy un ‘sí' pero se nota que es un plato que has hecho muchas veces”, manifestó.

“El fracaso es no hacer nada”

Con dos votos a favor, Idoia estaba a un paso de colocarse el delantal blanco. Pepe y Jordi tenían la decisión final. “A mí me gustaría darte un ‘sí’, pero no voy a poder. Has abierto muchos caminos y ninguno te ha terminado de convencer. No veo que quieras ser cocinera”, soltó Jordi con una media sonrisa. La candidata replicó al chef catalán asegurando que ella sí tiene intención de convertirse en cocinera. “Por favor, Pepe”, rogó, intentando convencer al chef.

Fue entonces cuando el dueño de El Bohío le dio su valoración. “MasterChef te cambia la vida. Lo decimos siempre. Pero creo que necesitas todavía un poco más de maduración. ¿Volverás?”, terminó preguntando Rodríguez, desvelando que su voto era negativo. “Me hubiera gustado entrar. Pero el fracaso es no hacer nada, por eso estoy contenta”, afirmó Idoia con gran optimismo, tras conocer que se quedó a las puertas de la decimosegunda temporada del espacio gastronómico de RTVE.