La pensión de viudedad que estaría cobrando Isabel Pantoja no supera los 300 euros

Isabel Pantoja, en un concierto en Bilbao este 2024. (Europa Press)

El huracán mediático que envuelve a Isabel Pantoja no cesa. Una nueva polémica atañe de lleno a la cantante y, en este caso, su expareja, Julián Muñoz, por una vez no está involucrado. A pesar de los continuados esfuerzos de la artista por mantenerse alejada de los medios de comunicación, este jueves 28 de marzo, la sevillana fue el foco de la conversación en el espacio televisivo Y ahora Sonsoles. Y, como no es de extrañar, dio mucho que hablar.

La economía de Pantoja es objeto de atención de la prensa desde tiempos inmemorables. Y no es raro que lo sea, teniendo en cuenta la gran deuda que la tonadillera mantiene con Hacienda. Es por eso que, en el citado programa de Antena 3, alejándose de la carrera artística de Isabel, quisieron ahondar en uno de los sustentos que esta recibe mes a mes.

Y no es otro que el subsidio mensual que la tonadillera estaría cobrando, según el programa, con motivo de la muerte de su difunto marido, el afamado torero español Francisco Rivera, más conocido como Paquirri. Al parecer, según lo que se habló en Y ahora Sonsoles, la madre de Isa Pi estaría recibiendo una pensión de viudedad de 206,98 euros desde hace casi cuarenta años. La cifra no ha sido confirmada por la propia Pantoja.

El torero Paquirri, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Este dato dio mucho que hablar en el plató de Antena 3. Sorprende que el subsidio que la de Sevilla estaría recibiendo no alcance los 300 euros, pero eso “depende de la base de cotización que don Francisco Rivera declarase en la Seguridad Social”, según explicó la abogada Leire Ecenarro.

Isabel estuvo varios meses sin cobrar su pensión de viudedad

Hubo un corto periodo en el que Pantoja estuvo sin recibir su compensación económica, según los datos revelados en el citado programa de televisión. Al parecer, la artista se vio obligada a reclamar su pensión de viudedad después de haber estado meses sin disfrutarla, y, para ello, tuvo que formalizar un escrito garantizando que seguía viva y que, por tanto, podía seguir cobrando esos 206,98 euros que la correspondían.

“Cuando ella ya cumple condena, el mismo mes que firma un contrato millonario, solicita la pensión y se la otorgan porque muestra la vivencia”, aseguró la periodista Paloma García Pelayo en Y ahora Sonsoles. La colaboradora aseguró que la Seguridad Social reactivó los cobros de la pensión tiempo después, y que Pantoja estuvo recibiendo 783,57 euros durante tres meses, con carácter retroactivo.

Persiste la millonaria deuda que Pantoja mantiene con Hacienda

La deuda pública de la tonadillera asciende a 4.214.080 euros, según informó Lecturas hace tiempo. Un trámite que se podría solucionar si la susodicha vendiese Cantora, la finca que su difunto marido le dejó en herencia después de morir a consecuencia de graves cornadas en 1984.

Según los últimos datos publicados, la tonadillera no consigue vender su preciada casa. Después de negarse rotundamente a deshacerse de ella, la cantante de Se me enamora el alma se vio obligada a poner en venta Cantora por la escandalosa cifra de 15 millones de euros.

Pero pronto, al ver que el valor que pedía por la vivienda era muy alto, tuvo que bajarlo a 4,7 millones de euros, según informaron varios medios hace meses. Una cifra muy por debajo de esos más de 10 millones que pedía al principio, pero que, aún así, le salvarían a Pantoja de su deuda millonaria con Hacienda.