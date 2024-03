La película más taquillera de la carrera de Tom Cruise que “salvó a Hollywood” tras la pandemia y que puedes ver en ‘streaming’

El actor Tom Cruise, durante el estreno de 'Top Gun: Maverick', en una fotografía de archivo. EFE/ Tolga Akwen

Dicen que las segundas partes no son buenas, pero Tom Cruise no estará del todo de acuerdo con dicha afirmación. El actor de 61 años ha vuelto al ojo público tras la filtración de nuevas imágenes en el rodaje de Misión Imposible 8, una saga que parece no tener fin. En un vídeo que circula en X (antes Twitter) se puede apreciar al intérprete rodando un par de escenas que podrían acabar con su consolidado menisco.

Mientras el estadounidense graba la nueva entrega de una saga cinematográfica que ha marcado su trayectoria, elevando el cine de acción a puntiagudas cimas nunca antes alcanzadas, recordamos la película que, en palabras del propio Steven Spielberg, salvó al cine en plena pandemia. “Has salvado el culo de Hollywood y podrías haber salvado la distribución cinematográfica”, comentó el director tras el éxito de Top Gun: Maverick, la película estrenada en 2022 que animó al público a regresar a las salas de cine. “En serio, puede haber salvado a toda la industria”, apostilló el cineasta de Los Fabelman.

La cinta no sólo se ha convertido en la más taquillera de su carrera, también consiguió superar la barrera de los mil millones de dólares de recaudación, una gesta que, tras el furor de Barbie, parece muy fácil de acometer, pero que supuso un auténtico reto en medio de una crisis sanitaria que redujo aforos y generó miedo a la hora de compartir ciertos espacios públicos. Top Gun: Maverick fue la segunda cinta que superó dicha cifra durante la época del coronavirus (la primera fue Spider-Man: No Way Home), situándose como la quinta película más taquillera de la historia, teniendo únicamente en cuenta lo recaudado en Estados Unidos.

El arduo entrenamiento aéreo de 'Top Gun: Maverick' (Paramount Pictures)

La nostalgia funcionó en una época cargada de incertidumbre. Hollywood volvió a buscar en el pozo de los recuerdos para rescatar una de las cintas de acción más memorables de los años ochenta (y del currículum del intérprete). Tom Cruise retomaba su papel como Pete Maverick Mitchell tras el éxito de Top Gun, estrenada en 1986. Más de tres décadas después de sus primeras aventuras, el piloto regresa en la secuela dirigida por Joseph Kosinski como instructor de una nueva generación de reclutas que harán que tenga que enfrentarse no sólo a los desafíos de la misión, también a un más que probable reencuentro con antiguos compañeros y romances pasados.

Un aspecto notable de la segunda parte del clásico de acción fue la intensa preparación que requirieron los actores, incluyendo vuelos reales y exigentes entrenamientos físicos tanto en tierra como en agua. Este campamento de entrenamiento aéreo buscaba lograr el máximo nivel de realismo posible en la cinta, así como conectar con la audiencia a través de potentes y auténticas escenas de vuelo. “Vi la primera película cuando era un niño, con 12 años, y me impresionó mucho el estilo de Tony Scott, pero también sabía que tenía que hacerlo mío. Que tenía que llevar la historia hacia el futuro y no mirar hacia atrás”, afirmó Kosinski en una entrevista a la agencia EFE. Dos años después de su éxito, la cinta se puede disfrutar en Netflix.