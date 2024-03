Un acercamiento al síndrome de Down, la condición con la que viven más de 30.000 personas en España

Un padre jugando con su hija (Shutterstock)

El síndrome de Down es una afección genética que ocurre cuando hay una copia adicional del cromosoma 21. Esta condición, también conocida como trisomía 21, es una de las anomalías cromosómicas más comunes y conlleva una serie de características físicas y rasgos cognitivos distintivos. Aunque el síndrome de Down no se puede prevenir, los avances en la comprensión y el tratamiento han mejorado significativamente la calidad de vida de las personas afectadas.

En primer lugar, es importante destacar que el síndrome de Down no discrimina en términos de etnias, género o antecedentes familiares. Ocurre en aproximadamente 1 de cada 800 nacimientos en todo el mundo, y su incidencia aumenta con la edad materna. Aunque la mayoría de los casos son esporádicos, es decir, no hereditarios, las personas con un familiar cercano con síndrome de Down tienen un riesgo ligeramente mayor de tener un bebé con esta condición.

Desde el punto de vista médico, el síndrome de Down presenta una variedad de características físicas reconocibles, que incluyen ojos almendrados, pliegue palpebral único, nariz pequeña y puente nasal achatado, boca pequeña con lengua protuberante, manos y pies pequeños, y tono muscular reducido. Estas características pueden variar en su grado de expresión y no todas las personas con síndrome de Down las presentan en la misma medida.

Además de las características físicas, las personas con síndrome de Down también pueden experimentar una serie de problemas de salud, incluidos defectos cardíacos congénitos, problemas de tiroides, problemas de visión y audición, y mayor riesgo de desarrollar enfermedades como la enfermedad de Alzheimer en la edad adulta. Es importante un seguimiento médico regular para detectar y tratar estos problemas de salud de manera oportuna.

En términos de desarrollo cognitivo, las personas con síndrome de Down a menudo enfrentan desafíos específicos. Pueden experimentar retrasos en el desarrollo del habla y el lenguaje, así como dificultades de aprendizaje en áreas como las matemáticas y la lectura. Sin embargo, con el apoyo adecuado y los recursos disponibles, muchas personas con síndrome de Down pueden alcanzar importantes hitos de desarrollo y llevar vidas satisfactorias e independientes.

Un hombre con síndrome de Down trabaja en una cafetería (Shutterstock)

Es fundamental reconocer que cada persona con síndrome de Down es única, con sus propias fortalezas, intereses y habilidades. El apoyo y la inclusión son fundamentales para permitir que las personas con síndrome de Down alcancen su máximo potencial. Esto implica el acceso a una educación inclusiva, oportunidades de empleo significativas y una comunidad que valore la diversidad y la inclusión.

El síndrome de Down en España

La prevalencia del síndrome de Down en España se estima en alrededor de 1 de cada 1.000 nacidos, lo que equivale aproximadamente a unos 3.000-4.000 nuevos casos por año en el país. Sin embargo, la Asociación Down España expresa que hay que tener en cuenta que esta cifra puede variar según los datos disponibles y los estudios epidemiológicos realizados en diferentes regiones, pues no existe un censo nacional.

Además, con los avances en la atención médica y el aumento de la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down, la población total de individuos con esta condición en España también está aumentando con el tiempo.