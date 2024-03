Intentan acceder al historial médico de Kate Middleton en la Clínica de Londres

Kate Middleton en una imagen de archivo (Europa Press)

En las últimas semanas, la familia real británica ha estado en el centro de los focos y, en concreto, Kate Middleton, quien fue sometida a una operación quirúrgica el pasado mes de enero. Desde entonces, su estado de salud ha sido un completo misterio, pues pese a las diferentes imágenes públicas que han trascendido de la princesa de Gales, lo cierto es que mucho se especula que estas son falsas. Ahora, a su vida se suma una nueva polémica tras conocerse que el historial clínico del centro médico en el que fue tratada ha intentado ser hackeado.

The London Clinic, el hospital privado en el que la esposa del príncipe Guillermo fue sometida a una “operación abdominal programada”, ha iniciado una investigación después de conocer que un miembro de su personal intentó acceder al expediente médico de la nuera de Carlos III, según The Daily Mirror.

De acuerdo con la información desvelada por el diario británico, el hospital londinense es popularmente conocido por tratar discretamente a la familia real, expresidentes, primeros ministros e, incluso, celebridades. En este sentido, el hecho de que al menos uno de los médicos que forman parte de la plantilla del centro fuese sorprendido intentando acceder al expediente clínico de Kate Middleton se considera una “violación a la confidencialidad de la princesa mientras era paciente” del hospital.

“Se trata de un grave fallo de seguridad importante e increíblemente perjudicial para el hospital, dada su reputación intachable de tratar a los miembros de la familia real”, declararon a The Daily Mirror fuentes internas de The London Clinic. La situación es tal que la dirección del centro médico contactó con el Palacio de Kensington poco después de tener conocimiento de lo sucedido. De hecho, la propia Kate Middleton ha sido informada del incidente. Sin embargo, un portavoz de la casa real británica dejó claro que se trata de “un asunto interno de The London Clinic”.

Es un delito penal que cualquier personal del centro médico acceda a los registros médicos de un paciente sin el consentimiento del responsable del tratamiento de datos de la organización. Mientras que se desconoce quién ha podido ser la persona que intentó hackear el expediente médico de la princesa de Gales, las mismas fuentes han declarado al tabloide británico que “están muy afectados por el hecho de que un colega de confianza pueda ser el responsable de semejante ruptura con la ética médica”.

Las dobles de Kate

La reaparición de la princesa ha provocado un sinfín de polémicas debido a que las imágenes de Kate que han visto la luz tras su operación abdominal, pues las especulaciones acerca de que la mujer que se ve en dichas publicaciones no es la princesa de Gales no paran de crecer. A propósito de las dudas existentes sobre el estado de salud de la futura monarca británica y de si es realmente ella la que protagoniza las imágenes de su reaparición, las redes sociales han hecho viral a una joven australiana, Brittany Dixon, a la que han apodado como “la doble de Kate Middleton”.

Por si fuera poco, el rostro de Heidy Agan ha vuelto a situarse en el centro de los focos, pues la doble oficial de la esposa de Guillermo. Tras años de estudio de sus gestos, su ropa e incluso su forma de hablar, esta mujer se ha convertido en una copia casi exacta de Kate Middleton.