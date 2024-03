Los dolores de cuello podrían ser el desencadenante de la migraña

Una mujer sufre dolor de cuello (Shutterstock)

Hace años que los científicos creen que el dolor llama al dolor. Por ello, no ha sido una sorpresa total el descubrimiento de que el dolor de cuello conduce a la migraña. Así lo ha demostrado un reciente estudio publicado en The Journal of Headache and Pain, uno de los primeros en corroborar esta hipótesis. Mediante el uso de imágenes por resonancias magnéticas (IRM), investigaron la afectación miofascial (músculo y tejido conjuntivo circundante) en las cefaleas tensionales y migrañas.

Para llevar a cabo el estudio, contaron con la participación de 50 personas para extraer dichas imágenes. A partir de ellas, encontraron una relación entre el dolor de cuello y la presencia de cefaleas, así como otro curioso hallazgo: unos cambios en el músculo trapecio derivados de la inflamación de los pacientes con este tipo de dolor de cabeza. “También encontramos asociaciones significativas entre esos cambios musculares y el número de días que un individuo sufrió dolor de cabeza en los 30 días anteriores a la obtención de imágenes, así como dolor de cuello”, explica el coautor del estudio Nico Sollmann, radiólogo afiliado al Hospital Universitario de Ulm y a la Universidad Técnica de Múnich (Alemania).

Estos “hallazgos pueden aportar pruebas objetivas de la interrelación entre la zona del cuello y el cerebro en los trastornos de cefalea”. Como explica la Clínica Universidad de Navarra, la migraña o jaqueca es un tipo de cefalea caracterizada por un dolor de cabeza recurrente que varía de moderado a severo. Esta condición neurológica puede ser extremadamente incapacitante y se manifiesta con síntomas como náuseas, vómitos, intolerancia a la luz y al sonido.

Aunque la causa exacta de las migrañas no se conoce completamente, se cree que están asociadas con cambios en la actividad neuronal y en los niveles de ciertas sustancias cerebrales como la serotonina. Además, los desencadenantes de las migrañas pueden incluir factores como el estrés, ciertos alimentos, cambios en el sueño y fluctuaciones hormonales. El diagnóstico se basa en los síntomas clínicos y la historia médica del paciente, y el tratamiento se centra en aliviar los síntomas y prevenir futuros episodios mediante medicamentos específicos y cambios en el estilo de vida.

Mujer con migraña (Shutterstock)

El nervio trigémino, un denominador común

Otras investigaciones ya han apuntado esa relación existente entre el cuello y distintos tipos de cefalea. Una investigación publicada en abril de 2023 en la revista Neurology concluyó que los dolores de cuello eran bastante frecuentes antes, durante y tras sufrir una crisis de migraña. Sin embargo, todavía no está claro si el dolor de cuello es el desencadenante de la cefalea o si son dos afecciones que coexisten.

Entonces, ¿cuál es el denominador común de ambos tipos de dolor? El causante es el nervio trigémino o quinto par craneal, conectado desde el tronco encefálico hasta la columna cervical superior. Su función es transmitir señales de dolor, tacto y temperatura, por lo que se activa cuando aparece el dolor de cuello, propiciando la aparición de la migraña.