Electricidad gratis: en lo que va de año se han registrado las mismas horas con la luz a cero euros que en todo 2023

Imagen de archivo del cableado con el que Red Eléctrica transporta la energía sobre la ciudad de Bilbao. EFE/LUIS TEJIDO

El precio de la luz ha pasado de máximos a mínimos en apenas dos años. Desde que el 9 de marzo de 2022 el precio medio alcanzó los 544,98 euros/MWh impulsado por la inflación y por el impacto de la guerra de Ucrania su coste se ha desplomado en 2024 hasta registrarse entre el 1 de enero y el 13 de marzo tantas horas de luz gratis como las registradas en todo el año pasado: 108 horas en lo que va de 2024 frente a las 109 de todo el 2023, según datos que ha proporcionado el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) a Infobae España.

El hundimiento del precio de la luz hasta dejarla gratis en determinadas horas es positivo para los consumidores, pero a la larga puede suponer un problema para el sector, reconocen los expertos: ”Lo que ha pasado es que hemos tenido muchísima más generación renovable”, explica Marcial González, doctorando en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Carlos III.

Pero, ¿cómo es posible que esta cifra haya casi igualado a todo el año anterior? En resumidas cuentas, esto se debe a dos factores: a las energías renovables y a la demanda. González destaca sobre todo la producción de recursos eólicos y solares, e incluso hídricos, pese a que en comunidades como Cataluña la falta de lluvia provocó que el pasado 1 de febrero el Govern activara la situación de emergencia por sequía. “Puede parecer contraproducente, pero en muchas zonas de España sí que han tenido unas precipitaciones por encima de la media y sus embalses están en unos porcentajes de llenado bastante alto”, explica González. A ello se suma que en el inicio de año no ha habido una temperatura extremadamente fría, lo que ha hecho que se haya consumido menos calefacción, y, por tanto, “se demanda menos energía”.

Por su parte, Mario Sánchez-Herrero, profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, considera que si el precio de la luz está a cero euros es “porque una vez que ya está puesto en la turbina, en el aerogenerador o en el panel fotovoltaico, ya el combustible no te cuesta y, por consiguiente, da igual producir que no producir con independencia de que te paguen por ello”. A su juicio, “todas las renovables modernas y la nuclear producen porque no pueden parar de hacerlo, entonces ofertan a precio cero, confiando en que no se complete toda la demanda con su producción”.

Un hombre sube los plomos de la luz con una factura de luz en la mano, a 3 de enero de 2022, en Madrid, (España). (Alberto Ortega/EUROPA PRESS)

Por otra parte, el mercado energético también se regula a través de la curva-oferta demanda, donde la última energía que entra para cubrir la demanda necesaria es la que determina el precio. Y esta la ofrecen a cero euros para asegurarse de que venden la energía que producen. “Si hay mucha demanda es más difícil tener precio cero o precio muy barato que si hay poca demanda”, puntualiza el consultor energético Francisco Valverde.

Este factor, según Valverde, explica por qué pese a que el precio de la hora de electricidad está a cero euros en el mercado mayorista, esto no se refleja en la factura de la luz. El mercado mayorista eléctrico es aquel en el que se compra y vende la luz que se consumirá al día siguiente: “Una casa no cuesta lo que valen los ladrillos. De la misma manera, lo que tú pagas en la factura no es solo el mercado mayorista”, argumenta el consultor haciendo referencia a los costes de la energía, del margen para la comercializadora por los servicios prestados, del alquiler del equipo de medidas, además de los impuestos y los costes regulados.

Un mujer sostiene en sus manos una factura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tendencia que va para largo

Los expertos coinciden en que tras superar los tres primeros meses del año, ahora vienen abril y mayo, que son “los peores para el sector”, pero “los mejores para el consumidor” porque hay más horas de sol. Por ello, Sánchez-Herrero asegura que la hora a cero euros “está para quedarse”. “Ahora hay más horas de producción fotovoltaica y como las temperaturas son más templadas, hay menor consumo eléctrico porque no hay calefacción, pero tampoco hay aire acondicionado”, puntualiza.

A esto hay que sumar que los embalses todavía tienen una capacidad bastante alta y muy buen recurso eólico, aunque es “muy difícil” acotar un rango sobre cuánto durará, ya que depende de si se mantiene el recurso eólico y las lluvias. Prevén que los precios se volverán a modular en verano, especialmente por las elevadas temperaturas y el uso del aire acondicionado

Por qué esto puede suponer un problema

Los expertos coinciden en que esta tendencia continuará. Así, aunque el precio cero de la electricidad es algo positivo para el consumidor, no lo es tanto para el sector de las renovables. Sánchez-Herrero habla de un escenario de “canibalización y de crisis” si no se consigue aumentar la demanda “con todos los parques fotovoltaicos y eólicos que están en proyecto y que se están construyendo en estos momentos”.

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

El profesor de Economía ejemplifica que si ha costado “750.000 euros” construir una central, la inversión no se recuperará si todo lo que se ingresa por vender “es cero”. La solución que prevé para equilibrar esta balanza es conseguir la “electrificación del sistema energético español”.

Según Cambio Energético, empresa en el sector de las energías renovables y el autoconsumo fotovoltaico en España, la electrificación consiste en hacer que todo lo que necesite una fuente de energía para funcionar, lo haga con electricidad y se abandonen, por ejemplo, los combustibles fósiles. ”Es justamente lo que necesitamos, que la gente tenga coches compartidos, que tenga calefacción eléctrica y no calefacción de gas, que haya actividades económicas que se aprovechen de que la electricidad es muy barata para desplegarse. Eso es lo que tenemos que conseguir ahora”, finaliza.

¿Mercado libre o regulado?

Valverde señala que otra de las diferencias que puede suponer en la factura de la luz es la contratación del mercado libre y del mercado regulado, ya que estar en un lado u otro va a hacer que el consumidor final note una diferencia en el precio de la electricidad. Mientras que las tarifas del mercado regulado ofrecen un precio por kilovatio/hora establecido por el Gobierno, llamado precio voluntario para el pequeño consumidor, en las tarifas del mercado libre es la comercializadora la que fija los precios de la electricidad.

El experto recomienda utilizar el código QR que acompaña a muchas facturas de la luz. Al escanearlo aparece el comparador de ofertas de energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta aplicación permite simular un precio y compararlo con las ofertas disponibles o comparar la factura real de cada consumidor con el listado de ofertas.

