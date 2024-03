Los mejores estrenos de la semana: del terror de ‘Imaginary’ a la lucha libre de ‘El clan de hierro’

De 'How to have sex' a 'El clan de hierro', estos son los grandes estrenos de la semana

Llega un nuevo viernes y con él grandes estrenos a las salas de cine. Con la vista puesta en la Semana Santa ―semana en la que los estrenos se adelantarán al miércoles―, lo cierto es que este 15 de marzo se presenta cargado de propuestas de lo más originales y diferentes. Ni una secuela, remake o reboot entre lo más destacado, y tan solo una película enmarcada dentro de un universo, aunque no del todo porque el mundo del terror Blumhouse aun está por desarrollarse. En definitiva, dramas, comedias y mucho terror para que todo el mundo pueda disfrutar del mejor cine de estreno.

Porque, superada la resaca de los Oscar, los espectadores están más ávidos que nunca de nuevas historias. Mientras que las películas ya estrenadas se benefician ahora de esos premios cosechados, otras nuevas llegan para completar la cartelera y demostrar que no todo son premios de la Academia. Esta semana tenemos un celebrado drama indie en torno al consentimiento, un nuevo hit de terror sobre amigos imaginarios, comedias negras sobre la Guerra Civil o una película que bien podría haber entrado en los Oscar, pero que finalmente se ha quedado fuera.

‘How to Have Sex’

La primera propuesta de esta semana es How to have sex, de la británica Molly Manning Waker, quien debuta en el largometraje tras haber colaborado en videoclips de grupos como Radiohead y como directora de fotografía en filmes como Scrapper. Protagonizada por la joven Mia McKenna-Bruce, cuenta la historia de una chica que va a pasar el verano a Magaluf como hacen cada año tantos otros turistas, especialmente del Reino Unido. En el frenesí de la noche balear, la joven va descubriendo poco a poco que la espiral de drogas, alcohol y sexo no siempre es tan divertida como parece a primera vista.

Imagen de 'How to have sex'

‘Imaginary’

De los productores de éxitos recientes del cine de terror como M3GAN o Five Nights at Freddy’s, el estudio Blumhouse trae un nuevo hit de terror. En este caso sigue en la misma línea de criaturas pequeñas y aparentemente adorables que resultan ser de lo más aterradoras, como sucede con el osito de peluche Chauncey que se encuentra la joven protagonista. Sin embargo, el peluche empezará a pedirle a la joven una serie de favores y recados que harán saltar todas las alarmas en la familia.

Pyper Braun as Alice in Imaginary. Photo Credit: Parrish Lewis

‘Radical’

Flamante ganadora del premio a Mejor Película Iberoamericana en el reciente Festival de Málaga, Radical es otra de las grandes propuestas para esta semana. El filme mexicano, que está basado en una historia real, cuenta la historia de un maestro (Eugenio Derbez) de una ciudad en la frontera en la que impera la corrupción y violencia. Lejos de achantarse por esta situación, el profesor comienza a emplear un nuevo método radical para captar la atención de sus alumnos e intentar sacar lo mejor de ellos a pesar de las condiciones en las que viven.

Imagen de la película 'Radical'

‘Tratamos demasiado bien a las mujeres’

Qus su llamativo título no llame a confusión, porque esta película sobre la guerra civil española es en realidad una comedia negra. Protagonizada por Antonio de la Torre y Carmen Machi, la película cuenta la historia de Remedios Buendía, una mujer que tiene que defender su patria cuando un grupo de maquis se cuela en los preparativos de su boda. Dirigida por Clara Bilbao (Los sin tierra) y basándose en la novela de Raymond Queneau, Tratamos demasiado bien a las mujeres pone la nota de humor en una semana marcada por el drama.

Imagen de 'Tratamos demasiado bien a las mujeres'

‘El clan de hierro’

Porque la otra película que destacamos es El clan de hierro, una película que bien podría haber entrado en los Oscar tan solo por sus interpretaciones y dirección. Viene avalada por el cineasta Sean Durkin (Martha Marcy May Marlene) y cuenta una historia tan curiosa como real, la de la familia Von Erich, un grupo de hermanos que en los años 80 popularizaron el mundo de la lucha libre gracias a la espectaculirad con la que peleaban. Para ello, el filme cuenta con un reparto de jóvenes estrellas, desde Zac Efron a Harris Dickinson pasando por el chico de moda, Jeremy Allen White.