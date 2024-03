Gaincarlo Esposito quiere ser el nuevo Profesor X de ‘X-Men’ con esta condición: “No me siento tan viejo”

Giancarlo Esposito quiere ser el nuevo Profesor X

Ha sido uno de los grandes villanos de la televisión gracias a Breaking Bad y The Mandalorian, pero ahora quiere pasarse de bando y empezar a estar en el lado bueno. Porque a Giancarlo Esposito hay una idea que le lleva rondando la cabeza desde hace tiempo y esa no es otra que la de convertirse en el nuevo Profesor X, el icónico líder de los X-Men. El personaje al que ya han dado vida otros grandes actores como Patrick Stewart o James McAvoy podría pasar a estar encarnado por Esposito, pero antes tendría que sufrir una serie de cambios, tal y como solicita el propio actor.

“Le he echado un vistazo superficial en mi cerebro, e inmediatamente digo ‘Hmm’. Sería genial interpretar al Profesor X en otra encarnación que no fuera la silla de ruedas. ¿Verdad? Porque la idea física de estar en una silla de ruedas todos los días no me atrae. No me siento tan viejo y no me gusta sentarme tanto”, comenta el actor en una reciente entrevista, en la que manifestaba su deseo por interpretar al icónico personaje de los cómics de Marvel. La última vez que vimos al pesonaje fue curiosamente en la piel de Patrick Stewart, quien llevaba años sin dar vida al personaje pero que hizo su aparición especial en Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Por su parte, McAvoy interpretó el personaje por última vez en X-Men: Fénix Oscura, después de una década encarnando al Profesor X desde X-Men: Primera generación. El de McAvoy había sido la versión más joven del personaje, hasta el punto de que habíamos llegado a verle en alguna ocasión sin su icónica silla de ruedas. Y es por ahí por donde le interesaría tirar a Esposito, explorar una versión del personaje que no le obligue a estar en esa condición. “El Profesor X no siempre estuvo en silla de ruedas, pero eso forma parte del desarrollo de su personaje. Así que lo pienso un poco, pero no le doy todas las vueltas porque tendría que venir a mí”, añadía Esposito en su reflexión, en la que además se atrevía a proponer otro actor para dar vida a su amigo y némesis al mismo tiempo, Magneto.

Patrick Stewart y la solitaria filmación de su escena en "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura". (Créditos: Marvel Studios)

Denzel Washington como Magneto

Porque el otro actor al que Esposito le gustaría ver en este nuevo universo no es otro que Denzel Washington, el icónico actor de películas como Training Day o recientemente la saga The Equalizer. El ganador de dos Oscar no había sonado hasta la fecha para ese hipotético papel, pero es una sugerencia que Esposito mantiene en firme: “Creo que lo haría genial”. Washington aun no se ha pronunciado al respecto, mientras tiene pendiente de estreno Gladiator 2, en la que será una de las grandes novedades junto a otros como Paul Mescal.

Por su parte, hay que aclarar que el futuro de los X-Men en Marvel aun está por ver, pues no se han integrado del todo dentro del canon de Universo Cinematográfico Marvel. De hecho, todas las esperanzas en que esto ocurra están puestas en la película Deadpool y Lobezno, tercera entrega de la serie del antihéroe que encarna Ryan Reynolds y en la que volveremos a ver al personaje interpretado por Hugh Jackman. Lobezno y Jackman son ese personaje y actor que han sobrevivido pese a todo los cambios y quien podría determinar el futuro de los X-Men dentro de un nuevo universo, pero no sería descabellado pensar en un futuro con Esposito y Washington como los nuevos Profesor X y Magneto.