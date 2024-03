Zapatero carga contra el PP y los medios que abrazaron la teoría de la conspiración del 11-M: “Esa gente es escoria. Escoria política y moral”

José Luis Rodríguez Zapatero, este viernes en 'La Hora de La 1', en TVE.

José Luis Rodríguez Zapatero tiene mucho que decir sobre el 11-M. El PP no ha dejado de decir, 20 años después, que fue presidente del Gobierno por los atentados; un PP muy mal parado por la catarata de evidencias y testimonios que, recuerdan estos días amplios reportajes en periódicos, radio y televisión, señalan que José María Aznar no contó la verdad a los españoles en las horas clave, temeroso de que la matanza pudiera achacarse a la participación de España en la guerra de Irak y que el candidato Mariano Rajoy perdiera las elecciones, como finalmente ocurrió. Este viernes, Rodríguez Zapatero ha concedido una entrevista a La Hora de La 1, en TVE.

Y en esa entrevista, y por los motivos mencionados, ha llamado “escoria, escoria política y moral” a todos quienes desde la política y los medios de comunicación trazaron una teoría de la conspiración que no solo falseaba los hechos, sino que le señalaba como beneficiado de la tragedia y más que eso, hasta responsable. Se llegó a deslizar que el PSOE habría tenido que ver. “La gran mayoría de los españoles no se creyó esa teoría. Si a uno le están diciendo todos los días que uno ha llegado a la Moncloa nada más y nada menos que empujado por un atentado donde muere mucha gente y que eso ha sido fruto de una conspiración planificada de Marruecos, de ETA y del PSOE casi, a mí me indigna. Yo creo que eso es escoria, la gente que estuvo diciendo eso. Escoria. Política y moral”.

#20años11Mrtve | Zapatero: "Después de estar aguantando la teoría de la conspiración (...) Me indigna. Creo que eso es escoria. La gente que estuvo diciendo eso es escoria, política y moral" https://t.co/fINk5aZXfZ#LaHora8M pic.twitter.com/FRlfD9YibH — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) March 8, 2024

