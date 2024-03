Una asociación de víctimas del 11-M echa el cierre en pleno 20 aniversario de los atentados y deja sin asistencia a 600 afectados

Acto homenaje a la víctimas de los atentados del 11-M en su 19 aniversario. (Diego Radamés/Europa Press)

La efeméride del 20º aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid ha traído a nuestros días los debates sobre la gestión política y la respuesta judicial del mayor ataque terrorista de la historia del país. Mientras tanto, cientos de supervivientes y víctimas del 11-M -murieron 192 personas y más de 1.800 resultaron heridas- continúan necesitando acompañamiento, atención psicológica y otro tipo de ayudas. Unas 600 de estas personas han quedado sin cobertura por el inminente cierre de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

La asociación nació a raíz de los atentados en 2004 y se ha caracterizado por su lucha contra la “prescripción” de los hechos, que se cumple este mismo año. Históricamente, no se ha conformado con la versión oficial reflejada en la sentencia del juicio celebrado por la Audiencia Nacional. Su primera presidenta, desde su constitución hasta 2008, fue Ángeles Domínguez, que dio el relevo a Adoración Majali. Esta superviviente del 11-M encabezó la asociación hasta el pasado mes de noviembre, cuando se produjo la dimisión de la Junta Directiva.

Los motivos del cierre de la asociación

En un comunicado reciente publicado en su página web, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M “lamenta comunicar su cierre definitivo, que será efectivo el próximo 15 de marzo de 2024″, tan solo cinco días después del 20º aniversario de los atentados. Infobae España se ha puesto en contacto con la actual secretaria en funciones, Cristina Garrido, madre de un español asesinado en la sala Bataclan durante los atentados yihadistas de París de 2015.

Garrido ha explicado que “los motivos del cierre son dos fundamentalmente”. En primer lugar, “la falta de solvencia económica, ya que el dinero que se recibe de las subvenciones de las administraciones no cubre la totalidad de los gastos y prácticamente no se reciben donaciones, por lo que económicamente no es viable la continuidad de la asociación”.

Comunicado de cierre de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

“Por otro lado”, detalla la actual secretaria en funciones, “la ultima Junta Directiva dimitió en el mes de noviembre, se convocaron elecciones y no se presentó ningún candidato, por lo que sin Junta Directiva no puede mantenerse la asociación. En la asamblea extraordinaria celebrada el 14 de febrero se votó por unanimidad la disolución, que se hará efectiva con fecha de 15 de marzo, una vez pasada la fecha del 20 aniversario”.

En el comunicado de cierre, la asociación agradece “al Ministerio del Interior, la Comunidad de Madrid, la Fundación de Víctimas del Terrorismo, el Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Distrito de San Blas, por sus aportaciones en forma de subvenciones y el empuje en los proyectos realizados durante estas dos décadas”.

“Enfrentamientos internos”

Varios asociados consultados por Infobae España han asegurado que los “enfrentamientos internos” entre miembros de las directivas han desembocado en la desaparición de la asociación. Ahora, la mayoría de sus afiliados, que llegaron a superar el millar, tendrán que buscar otra asociación en la que integrarse para seguir teniendo acceso a la asistencia de las víctimas de los atentados del 11-M.