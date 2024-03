Acuerdo inminente para la amnistía: Pedro Sánchez vuelve a ceder y modificará la ley para dar mayores “garantías” a Junts

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en Moncloa. (Eduardo Parra/Europa Press)

Pedro Sánchez ha vuelto a ceder. El presidente dijo sentirse satisfecho con la ley de amnistía tal como se votó en el Congreso el 30 de enero, con el rechazo de Junts; convencido de que bastaba para el borrado de todos los procesos y condenas derivados de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, incluso ante una acusación por terrorismo, como la que recae en estos momentos sobre Carles Puigdemont, investigado por el Tribunal Supremo. De hecho, sigue defendiendo que no tiene “ninguna duda de ello”.

Pero la negociación ha derivado en un nuevo texto, en “mayores garantías” para el independentismo, que lleva tiempo vendiendo que este gran paso solo será el primero hacia una nueva convocatoria a las urnas para decidir la independencia. Ese texto, asegura Sánchez, seguirá siendo plenamente constitucional y el anuncio, inminente. Así lo ha confirmado el presidente a los periodistas que le acompañaban a bordo del avión con motivo de su viaje oficial a Brasil y Chile. Este jueves, reunión clave en la Comisión de Justicia del Congreso.

“Se cambiará para dar más garantías, para ampliar más esos parámetros. Yo no he tenido nunca ninguna duda de que estaban todos incluidos, pero si tenemos que reforzar las garantías, lo hacemos. Todos van a ser amnistiados, se van a cubrir todos los supuestos”, ha afirmado Sánchez, que ha preferido no entrar en detalles sobre en qué consisten esas modificaciones.

