José Luis Ábalos rompe a llorar en ‘Todo es Mentira’ al confesar lo que más le duele de su salida del PSOE

José Luis Ábalos, en 'Todo es Mentira'. (Mediaset España)

José Luis Ábalos ha visitado este jueves el programa Todo es Mentira. En medio del escándalo por el caso Koldo que ha provocado que el exministro haya sido expulsado del PSOE, el ahora diputado del Grupo Mixto se ha sincerado con Risto Mejide y no ha podido contener la emoción al recordar a sus compañeros de formación.

Según ha relatado, entre él y el partido ha habido “perfecta comunicación” en todo momento y hasta hizo llegar a su ya exformación lo que iba a decir durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. “Sigo en contacto con la dirección de mi grupo parlamentario...”, ha dicho, corrigiéndose al instante: “Ya no es mi grupo parlamentario, qué pena”.

“Todo lo de más me da igual, esa es la parte que más me molesta”, ha confesado con la voz rota. “Me dan pena los compañeros. Mantengo relación con ellos, hoy mismo hablaba con la secretaria general sobre si valía la pena que fuera a votar o no”, agrega visiblemente emocionado.

A la pregunta de si lo que le da pena es que le hayan dejado solo, el diputado ha aseverado que es así: “Me da pena dejarles yo, no me han dejado solo”. Además, expresa con pesadumbre que lo que más le duele es perder “el sentido de pertenencia, la identidad. Son 43 años defendiendo esos colores y vidas”.

“Les debo todo”, ha dicho Ábalos sobre sus ya excompañeros. Sin embargo, no ha querido personalizar: “Les debo todo a lo que representan. Todos somos coyunturales, el partido tiene mucha historia y todos pasamos”, añade.

Además, el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha reiterado que defenderá su inocencia y no abandonará su escaño en el Congreso: “Uno, cuando asume una culpa y se va, se te asocia al tema feo y te quedas sin poder luchar para poder defenderte. Hay estrategias y comportamientos que te hablan desde la moralidad cuando, sin embargo, hay mucha carencia”, ha espetado.