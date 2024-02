Alcaraz ya siente la amenaza de Sinner: “Tenemos que entrenar como animales”

El tenista español, Carlos Alcaraz (REUTERS / Matias Baglietto)

Carlos Alcaraz tiene claro que su único rival ya no es solo Novak Djokovic. El Big Three ya tiene un nuevo integrante que desde hace tiempo viene pisando fuerte el acelerador, dispuesto a llegar a lo más alto de la tabla, pasando por encima del español y del serbio. Se trata de Jannik Sinner, quien hace unos días se alzó con la copa en el torneo de Rotterdam y a comienzos de año con el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia. El italiano se ha coronado como el tenista que mejor ha empezado la temporada, con dos títulos a sus espaldas. Un arranque que presiona aún más a Alcaraz y Djokovic, dado que ya no son los dos únicos aspirantes a hacerse con el número uno de la ATP.

Ni el español ni el serbio han comenzado de la mejor manera este 2024, lo que contrasta con el ascenso del italiano que se ha convertido en el protagonista del circuito desde que comenzó la temporada. Ante esta situación, Alcaraz es consciente de que la corona del ranking ya no se disputa entre dos. “Es muy trabajador y no me extraña verle ganar. Yo trato de verlo de una forma positiva. Sé que tengo que trabajar al 100% todos los días para alcanzar su nivel”, ha considerado.

El español no es el único que ha puesto el foco en Sinner. Su entorno también se ha fijado en el ascenso del italiano, quien se ha convertido en una amenaza para Carlitos. El preparador de Alcaraz, Juan Carlos Ferrero explicó en una entrevista con el medio argentino La Nación: “A Sinner ya lo veíamos trabajar hace dos años muy bien y sabíamos que este momento iba a llegar; hace tiempo que viene tocando la puerta, se le veía tenis para ganar Grand Slams”.

A lo que añadió que al principio tuvo sus dudas con este deportista: “Físicamente tal vez era una pequeña duda porque era un jugador muy delgado, pero una vez que se formó y maduró, lo consiguió. Es un jugador muy a tener en cuenta para todos los torneos, un candidato importante para ganar, al igual que Carlos”. Además, es consciente de que ya no solo tienen que superar el gran nivel del Djokovic sino también el de Sinner: “Yo le decía a Carlos el año pasado, cuando Novak ganó el Master con ese nivel: ‘¿Has visto eso? Ahora lo que tenemos que hacer es entrenar como animales para llegar al nivel de Novak. Jannik lo va a hacer y nosotros lo tenemos que hacer’. Y me respondió: ‘Sí, sí, sí, vamos con todo’”.

Es decir, que el italiano se haya colado en el Big Three ha sido recibido en el equipo del español como un extra de motivación. Algo que considera que también le ocurrirá al resto de jugadores como Zverev, a Tsitsipas o a Rune, dado que considera que se tienen que “retroalimentar”. El italiano no es el único con el que Ferrero se deshace en buenas palabras.

Novak Djokovic, una “admiración máxima”

El preparador de Carlitos no dudó en profundizar en la figura de Novak Djokovic, por quien siente una “admiración máxima”. “Cuando convives con él en los torneos le ves las ganas, la razón por la que está en perfectas condiciones para seguir compitiendo, el cómo se cuida, cómo se entrena, esa motivación que todavía demuestra”. Tal es su admiración que ha cogido lo mejor del serbio para ponérselo de ejemplo a Alcaraz.

Por otra parte, ha considerado que la generación que viene es “muy buena”, lo que hará que haya más lucha por ganar los Grand Slams. “Con el Big Three el círculo fue muy cerrado en los últimos veinte años. Ahora es bonito que haya cuatro, cinco o seis contendientes por los Grand Slams. Para mí, peor, porque yo quiero que Carlos gane y ojalá que no hubiera tantos, pero para la gente es espectacular”, concluyó.