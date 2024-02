Noemí Galera aclara su supuesto ‘enfado’ con Ruslana en la recta final de ‘OT 2023′: “Hay cosas que me pueden no haber gustado de ella”

Noemí Galera en una imagen de sus redes sociales. (Instagram)

“Yo estoy viendo todos los días lo que pasa en redes sociales”. Con esta frase Noemí Galera ha asegurado que es consciente de la visión que transmiten los fanáticos de Operación Triunfo 2023 en internet. Y es que precisamente esta temporada, emitida por primera vez en Amazon Prime Video, ha sido una de las más comentadas y polémicas desde que se estrenó el formato, allá por 2001.

“Las redes acaban sacando lo peor de nosotros mismos muchas veces y, en lugar de pensar las cosas antes de escribirlas, pues las lanzamos y ya está”, ha proseguido expresando la directora de la academia durante una rueda de prensa a la que ha acudido Infobae España.

Y, en ese sentido, se ha recordado uno de los momentos que más ha dado de qué hablar esta edición. Dos semanas antes de la gran final, unas de las finalistas logró acaparar todos los focos por sus supuestos problemas de actitud. Los espectadores pusieron de protagonista a Ruslana, quien empezó su andadura en la academia demostrando su talento y carisma en los escenarios. Sin embargo, al parecer los fanáticos del concurso de talentos observaron que en los últimos días el ánimo de la ucraniana comenzó a flaquear.

La finalista acaparó parte de la conversación en redes sociales sobre el concurso de talentos tras tener una acalorada conversación con Noemí Galera, justo antes del primer pase de micros de la semifinal. Mientras llegaban sus compañeros, Ruslana comentó que tenía ganas de ser juzgada, algo que pilló por sorpresa a la Noemí Galera.

“¿De juzgar yo? Precisamente soy la que menos juzgo. Pues no pienso decir nada hoy, también os lo digo”, fue la réplica de la directora de la academia. Como Galera decidió no emitir ni una palabra tras las actuaciones, el resto de los concursantes preguntaron el motivo de su actitud. “A mí me encanta, me encanta recibir bullying colectivo”, expresó irónicamente la ucraniana, haciendo referencia a los comentarios de los profesores.

Un dardo que no gustó ni un pelo a la directora. “¿Bullying colectivo? No me hace ninguna gracia ese comentario. Nosotros no hacemos bullying”, respondió seriamente Noemí Galera, contando con el apoyo de Manu Gaix, quien también negó rotundamente dicha práctica. Ruslana reaccionó riéndose de la situación, dejando claro que todo se trataba de una broma. “Pues hay cosas que no...”, replicó Galera.

“No tengo ningún problema”

Dicha escena ha sido una de las más revividas en redes sociales y el centro del debate de los últimos días. Es por ello que, cuando Noemí Galera ha sido cuestionada por la situación, ha querido aclarar que no tiene ningún problema o enfado con Ruslana. “Es una niña de 18 años con muchísima presión, que ha hecho numerazos que te cagas y, aparte, ha tenido que gestionar todo eso”, ha dicho a Infobae España, dando a entender que comprendía el bajón anímico por el que pasaba la ucraniana, quien es “muy perfeccionista y exigente” consigo misma.

“Encontronazos no he tenido ninguno. Yo no tengo ningún problema. Por el amor de Dios, yo le he puesto la pegatina, ¿qué problema voy a tener yo si tiene cuatro años más que mi hija?”, ha proseguido, asegurando cuando más lo ha necesitado la ha abrazado y animado.

Asimismo, ha dejado claro que tras la final de Operación Triunfo 2023 los concursantes han salido de la burbuja en la que se encontraban aislados y han vuelto a estar en contacto con el mundo exterior. “Cuando Ruslana se ha enterado, ha venido corriendo a decirme ‘yo no tengo ningún problema contigo’. Le dije ‘Cariño, yo tampoco’. O sea, se ha quedado a cuadros”, ha afirmado.

“Hay cosas que me pueden no haber gustado de ella y de todos, pero yo tengo que tener un poco de cabeza, de sentido común y, sobre todo, ver cómo puede repercutir lo que yo le diga a alguien en un momento concreto”, ha zanjado, dando a entender que todo lo que se especuló en redes sociales no tiene nada que ver con la realidad.