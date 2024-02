¿Qué quiere esconder Aston Martin del nuevo coche de Alonso?: la imagen que pidieron censurar a la prensa

La revolución tecnológica ha virado el panorama del mundo del motor. La Fórmula 1 es, especialmente en la última década, una carrera por ser el equipo que más y mejor innova en su coche. Ser mejor que el vecino y que no sepa en qué. De esa idea mana la fijación por ocultar las piezas de su monoplaza. Que pregunten en el box de Red Bull la angustia que se siente cuando queda algo al descubierto. “Está claro que no nos gusta que se hagan públicas esas fotos”, aseveró Helmut Marko, asesor de la escudería austríaca, cuando quedó al descubierto el fondo plano de su monoplaza en Mónaco.

Checo Pérez se fue contra las protecciones y la única forma de retirar el coche era grúa mediante. La imagen del vehículo desde las alturas, desnudo y exhibiendo el fondo plano, recorrió el paddock como la espuma. No obstante, en Red Bull se respiraba una calma tensa ya que difícil que les copiaran su tesoro. “El fondo plano es muy importante, pero si no tienes el resto de piezas, no es tan fácil. El Mercedes estuvo más tiempo por los aires, pero nadie estaba tan interesado en su coche como lo estaban con el nuestro. Sólo se trata del suelo, tiene que trabajar junto con el alerón delantero y el trasero, es más complejo de lo que parece”, aseguró Helmut.

De Red Bull a Aston Martin

Valga esta efeméride como explicación de la obsesión de los equipos en esconder los diseños de sus monoplazas. Aston Martin ha vivido esta pretemporada un episodio similar al de Red Bull. Durante el filming day de la semana pasada, la escudería pidió a un medio de comunicación que grababa la salida del AMR24 del box que blurreara (tapara) la parte posterior del monoplaza. Desde el equipo verde aseguran que el nuevo coche será mucho más eficiente que el actual y en el que la arquitectura principal y los alerones traseros serán la clave. “Estamos intentando crear un coche que se pueda pilotar en todos los circuitos y simplemente cambiando el alerón trasero o el delantero para ser más fuerte”, advierte Tom McCullough.

Aston Martin blurred the rear diffuser of the AMR24



Don Dan Fallows cooking hard..

Las hipótesis se han disparado y se especula con que Aston Martin esté probando una nueva pletina para su difusor. Una ya probada en varias ocasiones durante la parte final de la temporada pasada, pero que nunca se llegó a afianzar en el diseño de monoplaza. O también con que quieran ocultar su suspensión, totalmente nueva en el monoplaza de esta temporada. La principal función del difusor - una pieza aerodinámica clave en F1- es evidente: generar carga aerodinámica. Sin embargo, su funcionamiento va mucho más allá. Para que un Fórmula 1 vaya lo más rápido posible en las curvas, los equipos trabajan siempre con la intención de acercar lo máximo posible el coche al asfalto, por lo que crear una zona de baja presión en el suelo del mismo es un aspecto clave y ahí es donde entra en acción el difusor de un Fórmula 1.

Alonso se quiere poner a 400

Esta temporada, el asturiano tiene ante sí el reto de lograr la victoria número 33, algo que pese a rozarlo no consiguió el curso pasado. Y, además, puede escribir su nombre -más todavía- en los libros históricos de la Fórmula 1 si alcanza las 400 carreras en el Gran Circo. Ningún piloto lo ha conseguido. Aunque para ello deberá disputar prácticamente la totalidad de grandes premios planificados -24- para 2024, porque actualmente acumula 377 carreras. Abandonar en tan sólo dos citas supondría perder la posibilidad de conseguirlo.

Sería un viejo deseo, pues cuando Alonso igualó a Raikkonen como piloto con más grandes premios disputados en Monza 2022, aseguró que alcanzaría las 400 carreras. “Me quedaré por lo menos dos o tres años más, así que seguro que llegaré a los 400″, advirtió “Sé el número de grandes premios que llevo porque cada fin de semana me lo vais recordando, pero no miro mucho las estadísticas. Estoy feliz de estar en la F1 por algunos años más. Pero en todo caso estos números lo que demuestran son mi pasión por el deporte, mi disciplina para rendir al máximo nivel. Si no rindes, no llegas a las 400 carreras, seguro”, sentenció.