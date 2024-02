El waterpolo, la fuente inagotable de triunfos para España: 20 medallas en la última década

España, campeona de Europa de waterpolo en categoría masculina 2024 (EFE).

Inglaterra había caído eliminada en semifinales del Mundial de 1990 a manos de Alemania, los que a la postre serían campeones, y Gary Lineker, frustrado por la derrota, se resignó ante los acontecimientos. “El fútbol es un deporte creado por los ingleses en el que se enfrentan once contra once y siempre gana Alemania”. Su frase pasó a formar parte del libro oraciones célebres del fútbol y ahora, más de tres décadas después, diferente deporte y diferente país reformulan su famoso axioma. “El waterpolo es un deporte creado por ingleses en el que se enfrentan siete contra siete y siempre gana España”.

La selección española de waterpolo toca metal una vez más, en esta ocasión un bronce en los Mundiales de Natación de Doha, donde superó con facilidad al emergente combinado francés en el encuentro por el tercer y cuarto puesto. De este modo, el equipo de David Martín repitió el metal logrado el pasado verano en Japón y prosigue su racha de éxitos apenas semanas después de conquistar el oro en el Europeo de Croacia. Dice Martín que “el último partido” de una competición es siempre el más importante y España fue a por todas, frente a un rival que ha mejorado muchísimo en los últimos tiempos, justo desde que supo que iba a organizar los Juegos en el verano del 24.

Ocho metales

Y este Mundial ha sido el trampolín de Francia. Sorprendió a Hungría, la campeona mundial, en cuartos y llevó a Croacia en semifinales hasta los penaltis. España estaba avisada y no dejó ni un centímetro a la sorpresa. Los de David Martín no se vieron afectados por la derrota en semifinales ante Italia hace 48 horas que le apartó de la final, al igual que sucedió ante Hungría en el anterior campeonato. La selección dominó de principio a fin a los franceses. “A los Juegos Olímpicos iremos a ganar”, avisa el seleccionador nacional, consciente de que es el último escalón a subir por sus pupilos.

El resto los han escalado todos, especialmente en la última década, en la que se han colgado del cuello ocho medallas. Cuatro en los Europeos -plata en Barcelona 2018; plata en Budapest 2020; bronce en Split 2022 y oro Zagreb/Duvrobnik oro 2024- y otras cuatro en Mundiales -Plata en Gwangju 2019; oro en Budapest 2022 y bronce en Fukuoka 2023 y Doha 2024-. “Colgarse una medalla en cada Mundial no es fácil. Aunque llevemos muchas y haya gente que pueda verlo como algo normal, no lo es”, explica Miguel de Toro.

Las Guerreras arrasan

Del mismo modo que el masculino, las pupilas de Miki Oca también se deslizan sobre el agua. La última vez, en Doha y con idéntico resultado: bronce. El partido ante Grecia iba para batalla de las Termópilas, por la derrota que se intuía en algunos tramos, y acabó en una victoria épica, digna de la Iliada de Homero. Sufrió España como nunca para ganar como casi siempre. Un gol a puerta vacía de Elena Ruiz desde el centro de la piscina en el último segundo fue el desenlace de un partido trabado, que pareció resuelto con el 9-6 a cinco minutos del final, pero que osciló para un equipo y otro durante lo últimos 25 segundos.

“Cuando he cogido la pelota, he pensado que teníamos que chutar, sea quien sea, no hay portera y no he tenido ninguna duda. Sabía que quedaba un segundo y pico, he chutado y ya está”, relata Elena Ruiz. Así lograron el bronce de Doha, postrera de sus 12 medallas conseguidas en la última década. Cinco en los Europeos -oro en Budapest 2014; bronce en Barcelona 2018; oro en Budapest 2020; oro en Split 2022 y plata en Eindhoven 2024 y otras cinco en Mundiales -oro en Barcelona 2013; plata en Budapest 2017; plata en Gwangju 2019 y Fukuoka 2023 y el mencionado bronce en Doha 2024-. Además de las dos platas conseguidas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Tokio 2020.

París 2024, ese es el próximo objetivo para dos combinados que no fallan a su cita con la presea. Sea del color que sea y en lugar que toque. Las de Miki Oca ya saben lo que cómo sabe una medalla olímpica; los de David Martín todavía no, pero avisa que irán “a ganar los Juegos”. París espera.