Alcaraz abdica ante la potencia de Jarry y pierde su corona en Buenos Aires

Nicolás Jarry alza el puño y exterioriza en un grito toda la tensión acumulada del partido. Al otro lado de la pista, un Alcaraz desesperado, camina y recoge la raqueta que ha lanzado contra el suelo para disputar el último punto de partido. El chileno al saque; el murciano al resto. La secuencia repite la tónica seguida durante todo el partido. Escorado y potente primer servicio de Jarry que obliga a Carlitos a un resto deficiente para beneficio de Nicolás, que remata a placer. Punto, set y partido (7-6(2) y 6-3) para el chileno.

Abdicación para el murciano que finaliza su reinado en Buenos Aires, donde ganó la temporada pasada, y tratará de encontrar la fortuna la próxima semana en Río de Janeiro, segunda estación de tierra para él. A la tercera fue la vencida para Jarry, que ya había incomodado mucho a Alcaraz en sus dos anteriores enfrentamientos, ambos la temporada pasada, en Río y en Wimbledon. Ganó el español en tres y cuatro sets, respectivamente. Y este sábado, en Buenos Aires, el chileno de 28 años y 21º del mundo, llegó a la cita con la lección bien aprendida para ganar al campeón de 2023, que pierde 150 puntos en el ranking al no repetir final ni título. Lo consiguió llevando el partido al lugar en el que más daño puede hacer.

Jarry golpea; Alcaraz recibe

Minimizó el ritmo del partido y dominó con su servicio. Pedrada a pedrada. Aunque también jugó con buen criterio cuando tuvo que solventar situaciones de apuros ante un Alcaraz que no llegó a sentirse cómodo. Ni su juego, ni el saque, ni siquiera la rebeldía final propia de quien se ve al límite del precipicio le permitieron alargar el partido hasta la tercera manga. “Ha sido una derrota difícil para mí, duele mucho. Hay muchas cosas a mejorar. El nivel tiene que subir, he jugado un buen tenis, pero lejos de mi nivel real. Me he preparado bien, físicamente me encuentro bien, pero este tipo de derrotas duelen. Hay que saber leer mejor los partidos y a partir de ahí, seguir hacia delante, no queda otra”, analizó el español.

Jarry sacó partida de llevarse el primer set en un agónico tie break. De menos a más, después de perder los primeros 18 puntos que jugó al resto, dio un paso al frente. Alcaraz se revolvió en el segundo, pero el chileno reaccionó de inmediato para frenar el ímpetu español y aumentar su bombardeo sobre el español. Llevó el partido a donde más le interesaba de manera contundente. Carlitos fue perdiendo la efectividad de su saque -todavía es la asignatura pendiente para él- aunque tiró del repertorio de inventivas para salvar un punto de partido y situarse cerca del break, pero no era su día. Jarry se enfrentará en la final al argentino Facundo Díaz Acosta, que llegó al torneo con wild card y batió (6-2 y 6-3) en la otra semifinal a Federico Coria.

“La tercera fue la afortunada. Carlos es uno de los mejores, así que esto significa mucho para mí”, aseguró Nicolás. Alcaraz ya mira a Río de Janeiro, con 150 puntos menos en su cuenta, al no repetir la final del año pasado en Buenos Aires. Doble derrota para él, ya que cede terreno con respecto a Novak Djokovic en la clasificación ATP, pues eran 250 puntos los que defendía de 2023. Ya le espera Brasil, donde Alcaraz también defiende final y tratará de enderezar un año iniciado con más curvas de las deseadas.