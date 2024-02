La predicción de un mito del tenis sobre Alcaraz: “Pasará a otro nivel por culpa de Sinner”

El tenista español Carlos Alcaraz, en una fotografía de archivo. EFE/Alejandro García

La Rod Laver de Melbourne presenció una resurrección. Y con ella, un aterrizaje definitivo en las alturas, donde Carlos Alcaraz encuentra un nuevo socio: Jannik Sinner, el chico que hizo sucumbir a Djokovic en su jardín de las antípodas y que completó una remontada descomunal para superar a Medvedev. Sólo ocho veces se ha levantado un 0-2 en la final de un Grand Slam en la Era Open. La última vez logrado, también en Australia como escenario, Nadal fue el artífice y el ruso el damnificado. Sinner se convierte en el primer nuevo campeón del torneo en diez años, desde que Wawrinka se proclamase ganador en 2014 y en el quinto italiano en ganar un Grand Slam, el primero desde Adriano Panatta en 1976.

De Australia se marchó Alcaraz en cuartos de final tras perder ante Zverev y con sensaciones encontradas. “Estoy triste con mi nivel, venía sacando bien y con mucha confianza”, reiteró, aunque “ha sido un buen torneo” para el murciano, “contento” por haber llegado hasta cuartos de final. “Jugué grandes partidos y, obviamente, una eliminatoria de un Grand Slam está bien. No es lo que buscaba, pero no está mal”, añadió. Si miramos el resultado de Carlos Alcaraz en el Open de Australia desde un prisma meramente estadístico, el aspecto positivo es que ha alcanzado su mayor ronda.

La retroalimentación de Sinner y Alcaraz

Sin embargo, también se vislumbra un aspecto negativo. En sus últimos cuatro ediciones de Grand Slam siempre había llegado a semifinales. El murciano sostiene que tiene detectados esos problemas. Y que los va a trabajar. Hay que darle tregua para retomar un camino que presumiblemente recorrerá acompañado por Jannik Sinner, el otro gran talento de su generación. Una rivalidad sana, en varias ocasiones se han fotografiado juntos fuera de las pistas, de la que ambos se retroalimentarán para sacar su mejor versión. Así lo considera un mito del tenis, Rick Macci.

El que fuera entrenador de Andy Roddick, las hermanas Williams y Sharapova entre otros, cree que ambos se necesitan mutuamente. “Una carrera no es sólo cómo empiezas sino dónde terminas. Carlos Alcaraz es un talento generacional único y un ganador probado y será un ganador de Grand Slam de dos dígitos”, expresó, atreviéndose a predecir que Alcaraz acabará su carrera con 10 o más Grand Slams. “Pasará a otro nivel en 2024 y ganará un gran torneo por culpa de Sinner, será la razón principal”, asegura. Macci sostiene que la figura de Sinner será un acicate motivacional para el español, al que describió como un talento único y cuyo carácter ganador ya ha demostrado en la pista en muchas ocasiones.

Buenos Aires en mente

Carlos Alcaraz ya se encuentra en Buenos Aires para disputar el ATP 250 que se celebra en la capital argentina. Aterriza como vigente campeón después de que el año pasado venciera a Cameron Norrie en la final. Tras su debut en el primer Grand Slam de la temporada y caer en cuartos de final ante Alexander Zverev, Alcaraz enfrenta un nuevo torneo con el objetivo de preparar la gira de tierra batida.

El español es el primer cabeza de serie del torneo, mientras que Norrie llega como segundo, lo que evita un cruce entre ambos jugadores hasta una hipotética final, lo que repetiría la situación de la anterior campaña. Por la parte de Alcaraz, Nicolás Jarry, que viene de perder en primera ronda en el Open de Australia y de caer ante el 442 del mundo en la Copa Davis, es, aparentemente, el rival más fuerte para el español en su andadura hacia la final. No obstante, el español todavía no conoce quién será su rival, ya que, entra directamente a los octavos de final. Pese a eso, sí conoce que su rival saldrá del choque entre Juan Pablo Varillas y un jugador de la fase previa, que ya no cuenta con representación español tras las derrotas de Albert Ramos y Jaume Munar.