Todo lo que se sabe sobre el ‘spin-off’ de ‘El Cuento de la Criada’

Trailer El cuento de la criada Crédito: Hulu

Si pensamos en algunas de las mejores series de los últimos años, es probable que El cuento de la criada esté entre ellas. La adaptación de la novela de Margaret Atwood ha sido uno de los buques estrella de HBO durante muchos años, desde que echase a andar en 2017. La serie que narra la vida de un grupo de mujeres en un futuro distópico en el que han perdido todos los derechos tras un golpe de estado que ha establecido un nuevo gobierno totalitario. Sin autonomía y sumidas en el miedo y la opresión más absolutas, las mujeres buscan apoyarse las unas a las otras para poder sobrevivir e intentar recuperar la identidad que un día tuvieron.

Estrenada en 2017 en HBO, El cuento de la criada contaba en su reparto con Alexis Bledel (Las chicas Gilmore), Elisabeth Moss (Mad Men), Madeline Brewer (Orange is the new black), Ann Dowd (Hereditary) y Joseph Fiennes (Shakespeare in love), entre otros. La serie se ha mantenido en antena durante 5 temporadas, y precisamente renovó por una sexta y última temporada, que verá la luz muy pronto. No obstante, a la espera de ver cómo es el desenlace de la obra, una nueva adaptación del universo de Margaret Atwood ya ha encontrado un nuevo capítulo.

Porque no HBO, sino Disney, acaba de dar luz verde a Los testamentos, el nuevo proyecto que ejercerá de spin-off de El cuentro de la criada. Llevará el nombre de Los testamentos, y tal y como ha confirmado el ejecutivo de Disney Craig Erwich, podría ver la luz mucho antes de lo que pensamos. En concreto, a partir de 2025, una vez que hubiera terminado la serie de HBO, cuya sexta y última temporada está fijada para ver la luz este mismo año. Con ella terminada, no habría que esperar mucho para continuar con el mundo distópico de Atwood, aunque con algunas diferencias notables con respecto a esta.

"The Handmaid's Tale"

La historia de ‘Los testamentos’

Lo primero que hay que tener en cuenta es el salto temporal que hay de por sí entre los materiales originales de los que se parte. El cuento de la criada era una novela de 1986, mientras que Los testamentos fue publicada en 2019, habiendo casi 30 años de diferencia entre ambas. Una diferencia temporal que también es palpable en la historia, ya que este spin-off se ambientará unos 15 años después de los eventos de la entrega original. Esto significa que quizá veremos a algunos de los personajes de la serie anterior, como podría ser el caso de la tía Lydia, el personaje al que interpreta Ann Dowd.

Es por todo esto que los fans de El cuento de la criada tienen motivos de sobra para estar ilusionados, con una nueva historia en camino con la que seguir explorando la distopía de Margaret Atwood, toda una adelantada a su tiempo. Entre tanta cancelación de series recientemente, Disney parece que ha dado una gran alegría.