Lunin sostiene, Brahim brilla y el Real Madrid sofoca al Leipzig

Kroos y Brahim celebran el gol del Real Madrid (REUTERS).

El Real Madrid tiró de su ya clásico manual de supervivencia para salir indemne de su visita a Leipzig. El partido fue la historia de un golazo nacido de la habilidad callejera de Brahim y definido con un exquisito zurdazo de Brahim que vuelve a tirar la puerta de la titularidad definitiva antes de marcharse lesionado. El resto lo puso Lunin, que se sacó un curso intensivo de paradas para mantener a raya a un Leipzig superior al conjunto blanco durante gran parte del encuentro. No obstante, el guion de un partido lo determinan los hechos, no las sensaciones. El Leipzig manó del segundo intangible, mientras el Real Madrid volvió a tirar de su manual de supervivencia: supo aguantar el tipo cuando los golpes se multiplicaban y sacudió cuando tuvo oportunidad.

No tener historia no significa no tener peligro. Véase el PSG o Manchester City. El Leipzig es de esa especie de equipos, pero en formato reducido. Y el Madrid inició el partido como si hubiese olvidado que durante 47 años su sede del infierno estuvo en Alemania. Los de Ancelotti se vieron arrollados de salida por ese fútbol relámpago del equipo de Marco Rose, que aprieta mucho porque está en su hoja de ruta y porque es consciente de que se protege mal. Su única defensa es un buen ataque, y lo tiene. Lo demostraron a los dos minutos.

Sesko batió de cabeza a un Lunin dubitativo en la salida, aunque salvado por el VAR al considerar interferencia el liviano contacto de Heinrichs con el meta ucraniano. Sean bienvenidos al fútbol moderno. El Madrid respiraba por escapar de un lío anunciado muy pronto, pero le duró unos instantes. Nacho, impreciso y algo lento durante toda la noche, perdió el balón en una salida, Xavi Simons cedió a Sesko que erró ante la salida de Lunin. Se redimía el ucraniano de su insegura salida momentos antes. Cabe mencionar, que no destacar porque se ha vuelto costumbre, la presencia de Tchouaméni en el eje de la zaga junto a Nacho. Ancelotti no inventó.

Noticia en ampliación.