España

Resultado La Primitiva hoy 29 de junio

Como cada lunes, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Guardar
Google icon
Para ganar el premio mayor de la Primitiva tienes que acertar con los seis números de la combinación ganadora. (Infobae/Jovani Pérez)
Para ganar el premio mayor de la Primitiva tienes que acertar con los seis números de la combinación ganadora. (Infobae/Jovani Pérez)

Loterías y Apuestas del Estado divulgó la combinación ganadora de su último sorteo de Primitiva. AverigüeR aquí mismo, si resultó ser el afortunado premiado con millones de euros.

Números ganadores del último sorteo

Fecha: lunes, 29 de junio de 2026.

Combinación ganadora: 17 18 24 25 43 47.

Complementario: 7.

Íntegro: 2.

Joker: 2388255.

El premio millonario de la Primitiva se lleva a cabo tres veces por semana, cada lunes, jueves y sábados.

Recuerda que todos los boletos premiados disponen de un tiempo de caducidad, el cual se encuentra indicado en el reverso. En el caso de Primitiva, únicamente tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

PUBLICIDAD

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este tiempo, se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se estropee, ya que es el único instrumento válido para solicitar el premio. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

PUBLICIDAD

El hombre que ganó 80 millones en La Primitiva y ahora es parte del ‘Club Ferrari'

Primitiva realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)
Primitiva realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)

Javier Espinosa, vecino de Bonrepòs i Mirambell (Valencia), llevaba 30 años jugando La Primitiva con los mismos números, elegidos por superstición, amor a la ciencia y la familia.

En 2019, a sus 51 años, su vida cambió de golpe al ganar 80 millones de euros con una combinación que tenía una probabilidad de 1 entre 139,8 millones.

Cuando llamó a su novia para contarle, ella no le creyó y le dijo que fuera a los Oscar por su “interpretación”, relató el medio Las Provincias. Javier compró el boleto en la administración de Tavernes Blanques, donde es cliente habitual desde hace 20 años.

Tras la victoria, organizó una gran fiesta en su negocio y afirmó: “Mi familia se lo merece, la crisis nos pasó mucha factura”.

Con el premio, no solo salvó su empresa y su familia, sino que cumplió sueños como construir una casa y comprarse varios Ferrari, ganándose un lugar en el “Club Ferrari” de su pueblo.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Primitiva son muy sencillos (Pixabay)
Los pasos para jugar Primitiva son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

PrimitivaLa Primitiva sorteo Españaespaña-loteríasespaña-noticiasLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del lunes 29 de junio de 2026

Conoce cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de este sorteo, llevado a cabo este lunes

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del lunes 29 de junio de 2026

Comprobar EuroDreams: los resultados para este 29 de junio

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar EuroDreams: los resultados para este 29 de junio

Un hombre se infiltra en la redacción de Infobae España y roba equipo clave para la cobertura de la actualidad periodística

Este tipo de ataques contra los medios son también una amenaza para la libertad de expresión. Cuando el periodismo no puede operar con seguridad, la sociedad entera pierde

Un hombre se infiltra en la redacción de Infobae España y roba equipo clave para la cobertura de la actualidad periodística

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 5

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre se infiltra en la redacción de Infobae España y roba equipo clave para la cobertura de la actualidad periodística

Un hombre se infiltra en la redacción de Infobae España y roba equipo clave para la cobertura de la actualidad periodística

Anticorrupción cree que Leire Díez, el expresidente de la SEPI y el empresario Antxon Alonso cobraron 114.950 euros por facilitar el rescate de Tubos Reunidos

La Justicia confirma la expulsión de un migrante en situación irregular que alegó ser menor de edad cuando llegó a España y pidió quedarse por estar integrado

Equipos de rescate españoles alertan de la “falta importante de medios” en Venezuela y del riesgo de “un problema de salud” por la descomposición de los cuerpos

El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez

ECONOMÍA

Una gasolinera de Ribadeo (Galicia) suministra diésel mezclado con gasolina 95 durante más de cuatro horas: “Nos hacemos responsables de las averías derivadas de este incidente”

Una gasolinera de Ribadeo (Galicia) suministra diésel mezclado con gasolina 95 durante más de cuatro horas: “Nos hacemos responsables de las averías derivadas de este incidente”

Cuándo empiezan las segundas rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Convertirse en autónomo después de trabajar por cuenta ajena y viceversa: cómo afecta a las pensiones

Más de 300 trenes cancelados por la huelga de Renfe: estos son tus derechos si te has visto afectado

La generación más preparada de la historia vive peor que hace 30 años: la vivienda y trabajos precarios condenan a los jóvenes a malvivir

DEPORTES

Brasil sella su pase octavos de final del Mundial ‘in extremis’ ante una Japón que cae en la orilla y con honores: los goles y mejores jugadas, en vídeo

Brasil sella su pase octavos de final del Mundial ‘in extremis’ ante una Japón que cae en la orilla y con honores: los goles y mejores jugadas, en vídeo

Pau Gasol se convierte en el máximo inversor de la Liga F: los clubes aprueban el acuerdo de 55 millones

Qué pasa con Zubimendi o por qué Luis de la Fuente no le da minutos: fijo en los clasificatorios y todavía sin debutar en el Mundial 2026

España busca la revancha ante Austria en un Mundial 48 años después

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, lunes 29 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega