Feijóo se cura en salud frente a nuevas informaciones sobre sus contactos: “No descartéis que mañana digan que le ofrecí Interior a ERC y Defensa a Otegi”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo interviene en una comida electoral este martes en el municipio coruñés de Oroso (EFE/ Lavandeira Jr)

“No descartéis que mañana digan que le ofrecí el Ministerio del Interior a ERC y el de Defensa al señor Otegi. No penséis que esto no es posible”, ha pronunciado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin en formato de comida en la localidad coruñesa de Oroso. Después de que dieciséis medios de comunicación de distinto signo político desvelasen que el PP estudió un indulto condicionado al líder de Junts, Carles Puigdemont, y durante al menos 24 horas analizó la legalidad de una amnistía, los populares viven un momento delicado a tan solo 5 días de las elecciones gallegas.

Este martes, ERC ha asegurado que los populares también se lanzaron a hablar sobre la investidura de Feijóo en el Congreso con ellos, aunque fuentes de la Dirección Nacional del partido no han tardado en salir a apagar el fuego, sentenciando que “nunca” entablaron dichas conversaciones con los republicanos, aunque admitiendo que su diputado Carlos Floriano tuvo un comentario “informal y coloquial” con la diputada de ERC Teresa Jordà.

El PP también había reducido a conversaciones informales y entre concejales los contactos con Junts, hasta que medio año después se ha desvelado parte de su contenido, que tenía que ver tanto con un indulto a Puigdemont como con un estudio de la amnistía. Este martes, y ante el goteo de estas informaciones a pocos días de los comicios gallegos, Feijóo ha decidido ponerse la tirita antes de la herida y advertir de que estos días se están lanzando “insidias” y “calumnias”, “llevamos una tras otra”, ha pronunciado en un mitin.

“Galicia no solamente se juega un resultado electoral, se juega un cambio de gobierno”, ha señalado el líder de la oposición, tras lo que ha ironizado con la posibilidad de que salgan a la luz nuevas informaciones en las que su partido ofreciese el ministerio del Interior a ERC y el de Defensa a Arnaldo Otegi.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, defiende no ser "como Pedro Sánchez": dice 'no' a los indultos y a la amnistía.

De esta forma, Feijóo no solo se intenta curar en salud ante lo que pueda ver la luz en los próximos días, sino que tilda cualquier tipo de información sobre sus contactos durante el pasado verano de calumnias e insidias. Y es que el desconcierto sobrevuela las filas populares que, con todo, han decidido no hacer sangre con este tema a las puertas de una campaña electoral. Han sido varios presidentes autonómicos los que han respaldado públicamente al líder del PP, aunque advirtiendo de que con Junts no se podía ir ni a la vuelta de la esquina.

Campaña contra Marlaska

El Partido Popular intenta frenar las críticas internas y externas tildando de “bulos” las informaciones publicadas por los periodistas y filtradas por el propio partido de Feijóo, pero también a través de una campaña contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la falta de medios de su departamento y el asesinato de dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz).

Feijóo abandonó durante un día la campaña gallega para viajar a Barbate a pedir la dimisión de Marlaska, lo que ha vuelto a hacer este martes desde el mitin de Oroso. “Señor Marlaska, pida perdón y váyase, señor Sánchez, pida perdón y cese”, ha lanzado el líder de la oposición, que ha criticado que el Gobierno no haya “pisado” el lugar de los hechos, entre otras cuestiones. “El presidente del Gobierno en una noche de luto estaba con un smoking en la noche del cine, y no han asumido ninguna responsabilidad por la falta de medios humanos y materiales que tiene la Guardia Civil y la policía nacional en la provincia de Cádiz”, ha dicho Feijóo, unas críticas que han replicado varios miembros del partido en disintas apariciones públicas.