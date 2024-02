Alcaraz se prepara para defender el título en Buenos Aires

El tenista español, Carlos Alcaraz (REUTERS/Issei Kato)

Carlos Alcaraz ya se encuentra en Buenos Aires para disputar el ATP 250 que se celebra en la capital argentina. Aterriza como vigente campeón después de que el año pasado venciera a Cameron Norrie en la final. Tras su debut en el primer Grand Slam de la temporada y caer en cuartos de final ante Alexander Zverev, Alcaraz enfrenta un nuevo torneo con el objetivo de preparar la gira de tierra batida.

El español es el primer cabeza de serie del torneo, mientras que Norrie llega como segundo, lo que evita un cruce entre ambos jugadores hasta una hipotética final, lo que repetiría la situación de la anterior campaña. Por la parte de Alcaraz, Nicolás Jarry, que viene de perder en primera ronda en el Open de Australia y de caer ante el 442 del mundo en la Copa Davis, es, aparentemente, el rival más fuerte para el español en su andadura hacia la final. No obstante, el español todavía no conoce quién será su rival, ya que, entra directamente a los octavos de final. Pese a eso, sí conoce que su rival saldrá del choque entre Juan Pablo Varillas y un jugador de la fase previa, que ya no cuenta con representación español tras las derrotas de Albert Ramos y Jaume Munar.

En la parte superior del cuadro, destacan nombres como Tomás Etcheverry o Laslo Djere, aunque resuenan más otros nombres, que aunque no son cabeza de serie, son conocidos por ganar un Grand Slam como Stan Wawrinka y Marin Cilic, o por haber ocupado puestos del Top-10 como Diego Schwartzman.

Parte del cuadro de Alcaraz para el ATP 250 Buenos Aires (ATP)

Por el otro lado del cuadro, encabezado por Norrie, se encuentran talentos como Francisco Cerundolo, Sebastián Baez o el francés Arthur Fils. A ellos se suman españoles como Roberto Carballés y Bernabé Zapata, que buscarán hacer un hueco en las etapas decisivas del torneo.

Incidente en la previa del ATP de Buenos Aires

La fase previa del torneo ya ha comenzado, y ¡de qué manera! Más allá de los resultados, el torneo ha estado en el foco por el espectáculo que montó el francés Corentin Moutet en su duelo con el argentino Mariano Navone.

Tras ganar el primer set, el francés provocó y se encaró con el público, pidió la asistencia del fisio que luego se negó a ser atendido, pidió una botella de dos litros de una marca de refrescos que se bebía mientras el público bromeaba. Finalmente, perdió el encuentro, pero no sin antes dejar un sabor de boca amargo para el inicio del torneo.

Sin dudas que el momento #OutOfContext del día lo protagonizó Corentin Moutet en el #ArgentinaOpen, tomándose una Pepsi en pleno match. 😳 pic.twitter.com/PfoP4NKVHV — Germán Spiess 🎙✍️🏻 (@ger_sports1) February 10, 2024

Alcaraz, más de 6.600 puntos que defender hasta Wimbledon

Durante la gira sudamericana de tierra batida, Alcaraz se proclamó campeón en Buenos Aires y fue finalista en Río. Ahí obtuvo 250 y 300 puntos, respectivamente. A continuación, la pista dura estadounidense también se le dio especialmente bien. Primero, fue campeón en Indian Wells, por lo que sumó una puntuación de 1.000 a su casillero. Después, llegó hasta semifinales en Miami, haciéndose con 360 puntos.

Ya en la arcilla, Alcaraz levantó el título en Barcelona, 500 puntos, y Madrid, 1.000. Se quedó en tercera ronda en Roma, donde el botín reflejó 45 unidades. En Roland Garros, fue semifinalista, por lo que añadió 720 puntos a su cuenta. Al pasar a la hierba, su concurso resultó inmejorable: el trofeo tanto en Queen’s como en Wimbledon fue suyo, por lo que agregó 500 y 2.000 puntos, en cada caso, a la suma. En total, 6.675 puntos a proteger por el español. Y que, por qué no decirlo, exigen una defensa numantina.