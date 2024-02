El método con el que Ilia Topuria perderá ocho kilos y ganará diez en una semana para poder pelear: “El truco está en el vino”

Ilia Topuria durante su combate contra Jai Herbert de 2022 (REUTERS).

La cuenta atrás ya está activada. El deporte español en general e Ilia Topuria en particular se enfrentan a uno de los grandes acontecimientos de su historia reciente. El hispanogeorgiano se enfrentará a Alexander Volkanovski, el mejor peso pluma de la historia de la UFC y tercero en el ranking libra por libra, por el cinturón el 17 de febrero en Anaheim, California. Será la primera vez que un español pelee por un título de la mayor compañía de MMA del mundo. El Matador llega invicto con 14 triunfos, nueve de ellos en el primer asalto y ocho sumisiones, y se ha preparado en el Climent Club de Alicante y Estados Unidos.

Hasta Las Vegas viajó hace dos semanas y desde allí apura los últimos siete días de su preparación para el combate. La planificación la lleva medida al milímetro, o mejor dicho, al gramo. Ya que para poder competir en peso pluma, un púgil debe estar por debajo de los 65,8 kilos, aunque eso no significa que ahora mismo el luchador esté en ese peso. Ni siquiera que llegue con esos kilos al combate. Simplemente, debe pasar por la báscula el día anterior dentro de esos parámetros.

Illia Topuria antes de viajar a Estados Unidos para preparar el combate contra Volkanovski (REUTERS).

El vino como solución

Las horas previas al combate están marcadas primero por un descenso drástico de peso antes del pesaje que tendrá lugar el próximo viernes, y también por un aumento de los kilos vertiginoso para llegar a punto al combate. Topuria perderá primero unos ocho kilos y después ganará cerca de diez, todo eso en cuestión de horas con un plan perfectamente estudiado que le hará llegar en las mejores condiciones físicas posibles. “En la última semana empezamos la deshidratación. No como carbohidratos ni fibra, llevo un balance medido con los doctores y los médicos”, explica Topuria en una entrevista en Cope.

“65,7 kilos es el peso que tengo que dar el día del pesaje, pero al día siguiente me subo al octógono con 77 o 78 kilos”, comentaba con normalidad Topuria. “Tengo que comer y beber en las horas específicas que me dicen los médicos, es un protocolo que se hace de forma paulatina. Se hace poco a poco, pero preparo al cuerpo para todo esto”. No obstante, Topuria conoce un truco que ha utilizado durante su carrera para acudir al pesaje con la cantidad de kilos exigida.

“El jueves es la noche más difícil para los luchadores porque es el día en el que no comes ni bebes nada. Después, por la noche nos empiezan a someter a las saunas y por la mañana hay entrenamiento. Después de los entrenos no comes ni bebes nada”, inicia. “A las 9 del viernes tenemos el pesaje y cuesta dormir muchísimo. Por eso, tomo medio litro de vino porque en esas condiciones te ayuda a dormir y además te ayuda a deshidratarte. Al día siguiente te despiertas con un kilo menos, así que mato dos pájaros de un tiro”, aseguraba el púgil. Topuria ya conoce la hoja de ruta y la cuenta atrás ha comenzado. Restan siete días para conocer si la planificación milimétrica cumple su predicción de “ganar en el primer asalto”.