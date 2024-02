Nebulossa responde a sus detractores: “Vamos a llevar el mensaje de ‘Zorra’ hasta el final. Y si no nos dejan, que se evidencie”

Nebulossa, con el micrófono de bronce del Benidorm Fest 2024. (RTVE)

En apenas una semana, Nebulossa ha pasado de ser “una zorra de postal” a la zorra que representará a todos los españoles en Eurovisión 2024. El dúo de Mary Bas y Mark Dasousa llevará a Malmö una canción cuyo título es el nombre de esta inocente vulpina que ha levantado ampollas en el sector más conservador de la sociedad.

“Ya no tenemos 20 años. Me la suda todo”, espetó la vocalista al ser preguntada por sus detractores en la rueda de prensa al día siguiente de su victoria. Posteriormente, este matrimonio de artistas nos relataba con más detenimiento cómo está viviendo este camino a Eurovisión y cómo afronta las críticas que desde el primer día rodean a su candidatura.

Después de ganar el Benidorm Fest, ¿sentís más responsabilidad u orgullo?

Mary: Creo que es un orgullo, sobre todo porque no pensábamos que pasase esto

Mark: Es un mensaje de verdad, parte de un proceso que ha vivido Mary, de sacar de dentro todo lo que tenía. No pretendíamos hacer un himno, simplemente era algo personal. La sorpresa es que la gente se ha apropiado de la canción.

¿Qué tal compagináis las facetas de pareja, padres y equipo artístico?

Mary: Hasta ahora lo hemos llevado bien.

Mark: Como en todas las parejas, siempre hay conflictos y roces que se tienen que solucionar.

¿Qué vais a hacer con la peluquería en este tiempo previo a Eurovisión?

Mark: (Risas) Tenemos que aclarar una cosa, no somos peluqueros.

Mary: Es un centro de estética y spa. Es herencia de mi madre y ahora heredará mi hija el puesto.

“Eurovisión nos va a afectar personalmente. Intentaremos gestionarlo bien y, si no, levantaremos el pie del acelerador”

¿Habéis tenido que hacer algún cambio en vuestra agenda próxima ahora que vais a ir a Eurovisión?

Mary: Aún estamos asimilando todo esto. Estábamos preparando los conciertos y eso es lo que me da pena, porque creo que vamos a tener que prepararnos fuerte para todo lo que viene con Eurovisión.

Mark: Ahora ya partimos de un escalón y se han hecho una serie de cosas. Hemos visto el apoyo de la gente, nos hemos visto en esa situación de presión y la hemos gestionado bastante bien. Ahora será más, pero nos prepararemos.

¿Os dio un poco de vértigo pensar en Eurovisión a medida que ibais destacando como favoritos?

Mary: No llegamos a pensar nunca que era real. Nuestra intención era quedar en buena posición y pasar a la final. Con ser las primeras de nuestra semifinal ya estábamos superagradecidas. Yo no quería pensar en Malmö, sino llegar a la final y disfrutar de ese día, porque en la semifinal había sido todo más tenso y había más presión. Pensábamos “a nosotros no nos van a elegir”.

Mark: No era una posibilidad real en nuestra cabeza. Tampoco queríamos crearnos esa necesidad. Tenemos nuestra vida y vamos a seguir así, esto nos va a afectar personalmente, pero intentaremos gestionarlo bien y, si no, levantaremos el pie del acelerador.

¿Qué expectativas tenéis para Eurovisión?

Mary: Llevar el mensaje ya es algo bonito. Hay que hacer una actuación que llegue a todo el mundo y que lo sienta, con eso es suficiente. Evidentemente, queremos que nuestra puesta en escena sea bonita y grande y que salga todo bien, pero el mensaje es lo más importante.

Hay gente que no se ve representada por vuestra propuesta, ¿qué les diríais?

Mark: Ellos son nuestro impulso para que este mensaje vaya más arriba. Son libres de opinar lo que quieran, pero tenemos claro que vamos a llevar este mensaje hasta las últimas consecuencias. Si no nos dejan por algún motivo, que se evidencie.

Mary: Cuando hay gente que no está de acuerdo lo que tú haces, es su opinión. En nuestro caso, ellos son los maestros de nuestro impulso, porque te tienes que reconstruir y tirar hacia delante, aunque no piensen lo mismo que tú.

“Esta vez ha pesado más la canción y la respuesta de la gente”

Mary, decidiste inscribir ‘Zorra’ al Benidorm Fest sin decirle nada a Mark. ¿Por qué?

Mary: Yo soy la que me ocupo de inscripciones en concursos. Me hacía ilusión, porque era una manera de darnos visibilidad, sobre todo al ver que en la primera edición había estado Rigoberta y Varry Brava, que somos muy fan de ellos. Como no salimos muy bien del tema de San Marino [se presentaron a su preselección, pero no fueron seleccionados], dije “pues vamos a probar en este”. No pensé que nos iban a elegir, pero creo que ‘Zorra’ se lo merecía y lo hemos conseguido.

Muchas personas ven vuestra victoria como un acto de justicia con otro himno feminista que no ganó: Ay mamá de Rigoberta Bandini. ¿Cómo vivisteis la victoria de Chanel en la primera edición y todo lo que pasó después?

Mark: Personalmente, tengo una opinión bastante clara de eso. Me gustaban más las canciones de Rigoberta o Tanxugueiras que la de Chanel, aunque ‘SloMo’ es una canción muy poderosa. La propuesta de ‘Ay, mamá’ era más sencilla escénicamente y eso pudo pesar en contra. ‘SloMo’ tenía una potencia visual que en esta edición creíamos que tenían Jorge González y St. Pedro. Esta vez sí ha pesado más la canción y la respuesta de la gente a esa canción. Es muy difícil y muy gratuito opinar sobre esto, pero simplemente es una opinión.