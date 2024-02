Un gesto obsceno de un aficionado del Rayo con Ocampos, del Sevilla, llevado ante la Fiscalía de menores por LaLiga

LaLiga confirmó este martes que va a denunciar el gesto obsceno sufrido por su jugador argentino Lucas Ocampos, delantero del Sevilla, este lunes en el partido contra el Rayo en Vallecas ante la Fiscalía de menores, ya que el autor es un menor al que la Policía tiene ya identificado.

🚨 IMAGEN GOL PLAY 🚨



🎥 La secuencia completa de la agresión de un aficionado de Vallecas a Lucas Ocampos



📺 #DirectoGol pic.twitter.com/irozEBa3eO — Directo Gol (@DirectoGol) February 5, 2024

La patronal también anunció que va a denunciar ante la Fiscalía de Odio los insultos racistas proferidos en el mismo encuentro contra el futbolista marroquí Youssef En-Nesyri, autor de los dos goles de la victoria de su equipo (1-2). Como hace siempre que se producen este tipo de actos ante el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Comisión Antiviolencia.

El Sevilla pidió a LaLiga “que se tomen las medidas oportunas para que no se vuelvan a repetir comportamientos” como el sufrido por su jugador, al que un aficionado del Rayo le tocó el trasero con un dedo cuando iba a sacar de banda en el partido disputado en Vallecas. El club lamentó “profundamente” este hecho, que califica como “un gesto obsceno y totalmente inapropiado por parte de un aficionado local” que, según el club, “no se debería permitir” en la competición si se aspira “a ser la mejor liga del mundo”.

El club también ha transmitido “su máximo apoyo a Lucas Ocampos, que demostró saber estar y una enorme profesionalidad, pese a la inaceptable actitud del aficionado que le increpó”. El jugador ya se expresó en los mismos términos al final del encuentro que terminó con la victoria por 1-2 del Sevilla y pidió, asimismo, que LaLiga “tome con seriedad” el gesto de ese “tonto”, porque “si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar”.

“No vale todo en los estadios”

Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla, se mostró “contento” por la victoria frente al Rayo, pero criticó la acción del aficionado del Rayo y declaró que “no vale todo en los estadios y hay cosas que revisar a nivel de seguridad”. Sobre ese incidente, que tras el partido criticó el propio Ocampos al asegurar que “si ocurre en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar”, Quique fue tajante.

“Yo me pregunto. ¿Qué está pasando con las mentes de la gente que entra en los estadios? Me preocupa mucho, más allá de las edades, los comportamientos tan extraños que pasan en los estadios. Hay muchas cosas que se nos escapan y hay cosas que revisar a nivel de seguridad y comportamientos. Hacemos muchas cosas bien, pero también creo que no vale todo en los estadios y entre lo que no vale es tener gente que no está preparada cerca de los jugadores”, dijo Quique, en conferencia de prensa.

A pesar de todo, el técnico del Sevilla también tuvo un gesto de reconocimiento con la afición del Rayo, a la que calificó de “extraordinaria”. “Llevo toda la vida viniendo aquí y es brutal. Se lo ponen difícil, porque les toca jugar muchas veces viernes y lunes, pero siempre están”, manifestó.

Sobre la victoria, Quique se mostró “muy contento por el resultado” y admitió que a Vallecas se “viene a sufrir”. “Aquí aprietan mucho, centrifugan, van a una velocidad importante. Nos hemos sentido cómodos corriendo en los espacios, a campo abierto sabíamos que íbamos a tener opciones y que con el balón tendríamos un partido de mucho deseo, pundonor y atención”, confesó.

Los dos jugadores más determinantes del Sevilla fueron Youssef En-Nesyri, autor de dos goles, e Isaac Romero, que participó en las dos acciones. “Tienen dos cosas maravillosas que me apasionan, y es que aparte de ser dos buenos delanteros, trabajan mucho para el equipo. Cuando todos trabajan por el esfuerzo colectivo, me enamora. Estos chicos nos ayudan mucho, más allá de lo que nos dan en ataque. Hay que darles tiempo, que se conozcan más, que sigan progresando como jugadores, que no se conformen y sigan subiendo su nivel, que eso hará que al Sevilla le vaya bien”, confesó.

La victoria es importante para el Sevilla porque pone fin a una racha de cinco partidos sin ganar y les permite situarse tres puntos por encima del descenso. “Estos puntos son muy importantes, pero hay que jugar con todos. Cuando ganas siempre deseas que llegue el siguiente partido y cuando pierdes te aterroriza el siguiente. No importa tanto el rival, sino la energía con la que llegas. Tenemos que tener mentalidad casi fórmula uno, presentando mejoras y luego ir al circuito con lo que es, uno más rápido que otro”, señaló.

Información elaborada por EFE